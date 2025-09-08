الاحتلال يقتحم بلدات ومخيمات بالضفة ويهدم محال تجارية جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما هدمت محال تجارية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون قرية قرب المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت محال تجارية في حسبة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعدما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب محلات في القرية ومحيطها على إخلائها لهدم نصف محلاتها.

جرافات الاحتلال تهدم محلات تجارية في حسبة بيتا جنوب نابلس — شبكة قدس الإخبارية

كما هاجم مستوطنون أطراف قرية أوصرين جنوبي نابلس.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات خاصة حاصرت مركبة واختطفت شبانا فلسطينيين من داخلها قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية قبل أن تقتحم المدينة.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن القوة انسحبت عقب تنفيذ عملية الاعتقال، دون أن تُعرَف بعد هوية الشبان المعتقلين أو مصيرهم.

وقد شملت عمليات اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، قرية بيتونيا قرب مدينة رام الله، وقرية دير أبو مشعل بمدينة رام الله، ومدينة الخليل، ومخيم العروب شمال الخليل.

كما شملت اقتحامات قوات الاحتلال قرية بيت فجار جنوب بيت لحم، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وقرية عنبتا شرق طولكرم، وقرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقرية سالم شرق نابلس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكابهم 431 اعتداء خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وعمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار وإقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال جرائمه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل جيشه والمستوطنون 1018 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.