شهيدان في جنين وجيش الاحتلال يحاصر رام الله والبيرة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية، في حين واصلت القوات الإسرائيلية تشديد إجراءاتها العسكرية في الضفة عقب عملية إطلاق نار في القدس المحتلة أدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين حاولوا الدخول إلى المخيم في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح عدد آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد محاولة عدد من الفلسطينيين الدخول إلى مخيم جنين وأطلق النار عليهم.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة بعد ملاحقتها من قبل قوات الاحتلال داخل المخيم، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عاجل | مصادر للجزيرة:

– شهيد وعدد من المصابين برصاص الاحتلال خلال محاولة الفلسطينيين دخول مخيم جنين وكسر الحصار

– قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين بعد دخولهم إلى مخيم جنين pic.twitter.com/KJwfbiBdXW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 8, 2025

حصار مشدد

وفي رام الله والبيرة، فرضت إسرائيل حصارا مشددا وأغلقت المداخل الرئيسية، مانعة الدخول أو الخروج، في وقت شددت قواتها الإجراءات على حواجز عطارة وعين سينيا شمال المدينة، واحتجزت عشرات المركبات وأخضعت ركابها للتفتيش الدقيق والاستجواب الميداني.

أما في القدس المحتلة، فقد أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى المدينة والبلدات المحيطة بها، بما في ذلك حواجز قلنديا والجيب شمالا، والنفق و"300″ في بيت لحم جنوبا، وبيت إكسا غربا، مما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتعطيل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم.

كما شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وترافقت هذه الإجراءات مع سلسلة اقتحامات شملت بلدات قطنة وبدّو والقبيبة، حيث دهمت قوات الاحتلال منازل ونفذت اعتقالات، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا (شمال القدس) وأجرت استجوابات ميدانية واسعة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال واصلت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية خلال اقتحامها منزلَي عائلتي الشهيدين مثنى عمرو ومحمد طه في بلدتي قطنة والقبيبة (شمال غرب القدس المحتلة).

وفي طولكرم، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية أسفل جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة، وأغلقت حاجز عناب شرقا، وسط تفتيش واحتجاز للمركبات.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة عند المدخل الشرقي للمدينة في منطقة قبر حلوة، مما أدى إلى فصل بلدتي دار صلاح والعبيدية عن المدينة، وعزل شمال الضفة عن جنوبها.

وتأتي إجراءات التشديد هذه في إطار حملة إسرائيلية واسعة أعقبت عملية إطلاق النار عند أحد مفترقات حي "راموت" الاستيطاني (شمال غرب القدس) وأدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال جرائمه في الضفة المحتلة بما فيها شرقي القدس، حيث قتلت قواته والمستوطنون 1018 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألف مواطن، وفق معطيات فلسطينية.