قنابل غاز وهدم محال تجارية واقتحامات واسعة بالضفة

أصيبت فلسطينيتان بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المدمع خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين، كما أصيب فلسطيني نتيجة اعتداء مستوطنين عليه في بلدة أوصرين جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك وسط حملة اقتحامات إسرائيلية واسعة لمختلف مدن وبلدات الضفة.

فقد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وفتاة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المدمع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وفي السياق ذاته دهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في البلدة وحققت ميدانيا مع سكانها، قبل أن تنسحب.

أما في نابلس، فقد أصيب فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة أوصرين جنوبي المدينة بعد أن هاجموا أطراف القرية، أعقبه اقتحام لقوات الاحتلال للبلدة.

وفي قرية بيتا جنوبي المدينة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم نحو نصف المحال التجارية في القرية بعدما أجبرت أصحاب تلك المحلات على إخلائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، وكذلك بلدة بيت فوريك شرقي المدينة أيضا حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في البلدة.

وفي قلقيلية، قالت مصادر للجزيرة إن قوات خاصة حاصرت مركبة واختطفت شبانا فلسطينيين من داخلها قرب المدخل الشرقي للمدينة قبل أن تقتحمها، وأفادت مصادر محلية أن القوة انسحبت عقب تنفيذ عملية الاعتقال، دون أن تُعرَف بعد هوية الشبان المعتقلين أو مصيرهم.

وإلى جانب تلك الاقتحامات نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة شملت قريتي بيتونيا ودير أبو مشعل في رام الله، ومدينة الخليل ومخيم العروب شمالها، وقرية بيت فجار جنوب بيت لحم، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وقرية عنبتا شرق طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكابهم 431 اعتداء خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وعمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار وإقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال جرائمه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل جيشه والمستوطنون 1018 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.