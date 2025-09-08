إنقاذ 119 مهاجرا قبالة سواحل موريتانيا

أعلنت السلطات الموريتانية -ليلة الاثنين- أن خفر السواحل أنقذ 119 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة قرية الصيادين المسماة "امحيجرات" بولاية إنشيري غرب العاصمة نواكشوط.

وأفادت وزارة الصيد في بيان بأن المهاجرين هم 54 من غامبيا من بينهم 10 نساء، و15 من غينيا، و50 من السنغال من بينهم امرأة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن الزورق الذي كان يقل المهاجرين انطلق في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري من غامبيا حيث استمرت الرحلة في البحر لمدة أسبوع، وخلالها تعطل محرك الزورق وواجهوا خطر الغرق، وأضاف المصدر أنهم اتصلوا بقوات خفر السواحل وبالتعاون مع بعض السفن، حيث باشرت العملية في إنقاذهم ونقلهم إلى نواكشوط.

وتحولت السواحل الموريتانية إلى نقطة عبور وانطلاق لزوارق المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا بحرا في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، لقي 69 شخصا على الأقل حتفهم وفُقد العشرات بعد مرور أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.

ولقي 10 آلاف و457 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2024، وفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية.