إنقاذ 119 مهاجرا قبالة سواحل موريتانيا

ارشيف A boat, with 74 would-be immigrants on board, arrives from Mauritania escorted by Spanish police, at the port of Los Cristianos in the Spanish Canary Island of Tenerife, March 21, 2006, after being intercepted off the island. More than 1,000 would-be immigrants have died trying to reach Spain's Canary Islands this year, the Red Cross estimates, as more and more Africans attempt to break into 'Fortress Europe' by using ever longer sea routes. REUTERS/Gsus Roper
السواحل الموريتانية تحولت لنقطة عبور وإنطلاق لزوارق المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا (رويترز-أرشيف)
Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 08:51 (توقيت مكة)

أعلنت السلطات الموريتانية -ليلة الاثنين- أن خفر السواحل أنقذ 119 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة قرية الصيادين المسماة "امحيجرات" بولاية إنشيري غرب العاصمة نواكشوط.

وأفادت وزارة الصيد في بيان بأن المهاجرين هم 54 من غامبيا من بينهم 10 نساء، و15 من غينيا، و50 من السنغال من بينهم امرأة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن الزورق الذي كان يقل المهاجرين انطلق في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري من غامبيا حيث استمرت الرحلة في البحر لمدة أسبوع، وخلالها تعطل محرك الزورق وواجهوا خطر الغرق، وأضاف المصدر أنهم اتصلوا بقوات خفر السواحل وبالتعاون مع بعض السفن، حيث باشرت العملية في إنقاذهم ونقلهم إلى نواكشوط.

وتحولت السواحل الموريتانية إلى نقطة عبور وانطلاق لزوارق المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا بحرا في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، لقي 69 شخصا على الأقل حتفهم وفُقد العشرات بعد مرور أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.

ولقي 10 آلاف و457 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2024، وفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية.

المصدر: الألمانية

