إعادة 17 ألف معلم سوري للعمل بعد سنوات من الفصل التعسفي

تواصل مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، استقبال طلبات عودة المعلمين المفصولين في عهد نظام بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "نحو 17 ألف معلم ومعلمة ممن كانوا فُصلوا سابقا في عهد النظام البائد" سيباشرون أعمالهم مجددا بعد مراجعة المديريات المعنية لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم المعلمين، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية.

وِأشارت إلى أن عودة الكوادر التربوية تمثل رسالة وفاء وتقدير لتضحيات المعلمين ولجهودهم المبذولة، مشددة على أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن هذه المبادرة تسهم في استقرار القطاع وتطويره.

وأوضحت الوزارة أن عمليات العودة تم تنظيمها استنادا إلى إحصائيات دقيقة وشاملة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث تم تنظيم عملية التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص لرصد وتوزيع الكوادر على المحافظات.

وكان النظام السوري المخلوع فصل خلال السنوات الماضية عشرات الآلاف من الموظفين لمواقفهم المعارضة له أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، وأعلنت الإدارة السورية الجديدة عن خطوات لإعادتهم إلى العمل تدريجيا.