إضراب عمال مترو الأنفاق يشل حركة النقل بلندن

ركاب ينتظرون على رصيف محطة مترو أنفاق لندن فيكتوريا (غيتي)
Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 11:49 (توقيت مكة)

أدى الإضراب شبه الكامل لعمال مترو أنفاق لندن الذي بدأ الأحد إلى تعطيل حركة تنقل ملايين الأشخاص في العاصمة البريطانية.

وقد أعلنت هيئة النقل في لندن -التي تدير شبكة مترو الأنفاق- أن الخدمة ستتوقف بين الاثنين والخميس على كل الخطوط التي يبلغ عددها 11.

والأحد، توقفت حركة القطارات في خطوط عدة وأغلقت محطات كجزء من الإضراب.

وانطلقت الإضرابات بدعوة من نقابة النقل "آر إم تي" (RMT)، وهي تهدف إلى الاحتجاج على الأجور المتدنية وظروف العمل.

مترو أنفاق لندن ينقل ما يصل إلى 5 ملايين راكب يوميا (الأوروبية)

ولن تتأثر بالإضراب الحافلات وخطوط معينة مثل خط إليزابيث لاين الحديث.

وهذا أول إضراب كبير في مترو الأنفاق منذ مارس/آذار 2023، عندما كانت البلاد تواجه نسبة تضخم مرتفعة للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينقل مترو الأنفاق ما يصل إلى 5 ملايين راكب يوميا.

ويرفض المضربون الزيادة في الأجور بنسبة 3.4% التي اقترحتها هيئة النقل في لندن ويطالبون بخفض ساعات العمل الأسبوعية.

المصدر: الفرنسية

