مشاهد لاستهداف حركة الشباب الصومالية قاعدة أميركية نصرة لغزة.. ما حقيقتها؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي -أمس السبت- مشاهد زعمت إنها توثق هجوما ضخما استهدف قاعدة أميركية في شرق أفريقيا، بعد إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري عن تعرض قواتها والقوات الشريكة لاستهداف قرب قاعدة كيسمايو بالصومال.

ونفت أفريكوم في بيانها المنشور عبر منصة "إكس"، وقوع إصابات أو خسائر في صفوف القوات الأميركية، مضيفة أنها "لم تُبلغ حتى الآن عن أي أضرار في القاعدة أو ممتلكات التحالف".

U.S. and African partner forces took indirect fire near Kismayo, Somalia today. No U.S. injuries or casualties reported. No reports of damage to the base or Coalition property at this time. — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) September 4, 2025

وادعى ناشرو الصور والفيديوهات أن الهجوم تبنته حركة الشباب الصومالية نصرة لفلسطين ورفضا للدور الأميركي في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ويُظهر المقطع المتداول استهدافا مباشرا لعدد من الطائرات داخل موقع عسكري بواسطة مسيرات، وانبعاث دخان كثيف من الموقع، إذ نشر الفيديو مصحوبا بأناشيد تحث على الجهاد وتحرير المسجد الأقصى المبارك.

= حركة الشباب في الصومال تعلن رسميا مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة أمريكية ردا على حرب غزة، وتتوعد بالمزيد من العمليات. بداية الخير 🔥🔥 pic.twitter.com/g9Z6zFByb4 — المُـثَـنَّى (@Al_Muthanaa) September 6, 2025

ادعاءات دون أدلة

وربطت بعض الحسابات التي يتابعها مئات الآلاف على منصة "إكس"، المشاهد المزعومة ببيان منسوب إلى حركة الشباب قالت فيه: "هذا هو الهجوم الأول والقادم أعظم".

وتوسعت المزاعم لتشمل اتهامات للحركة بأنها أحرقت القاعدة العسكرية بالكامل وأسرت ضباطا أميركيين، من دون أن تحدد هذه الحسابات مكان القاعدة أو تقدم أدلة تدعم هذه الادعاءات.

حركة الشباب في الصومال تعلن رسميا مسؤوليتها عن هجوم نوعي على القاعدة الأمريكية ردا على حرب غزة

وقالت الحركة في بيان رسمي ان هذا الهجوم هو الأول والقادم أعظم. pic.twitter.com/NstZ2oFsh1 — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) September 5, 2025

هجوم عنيفة نفذته حركة الشباب الصومالية في الصومال ضد القاعدة الأمريكية ودمار مستودعات أسلحة مع قتل عدد من المحتلين الامريكان نصرة لغزة ، هكذا العمليات اللي تطيب النفس والنعم برجال المقاومة اين ما كانوا وفدي كل يد توجع الأمريكي والصهيوني ✨ pic.twitter.com/hud0w9xm2P — م محمد النجري (@AlnagriMohmed03) September 5, 2025

حقيقة الفيديو

وتتبع فريق "الجزيرة تحقق" مصدر انتشار المعلومات التي حازت تداولا على المنصات لكشف سياقها الحقيقي، باستخدام تقنيات البحث العكسي، توصل الفريق إلى نسخة سابقة للفيديو نفسه منشورة على منصة "إكس" بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2021 مصحوبة بالموسيقى ذاتها، أي قبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

Video of Al-Shabaab militants of drone footage of its attack on the #US naval base in Manda Bay, #Kenya

January 5, 2020 pic.twitter.com/oxydmkRI2d — Middle East Update (@islamicworldupd) January 31, 2021

وذكرت الحسابات التي تداولت الفيديو آنذاك أنه يعود إلى الخامس من يناير/كانون الثاني 2020 حين شن مقاتلو حركة الشباب هجوما على قاعدة ماندا باي الجوية شمالي كينيا، ورصد فريق "الجزيرة تحقق"، صورا متطابقة للفيديو نفسه نشرتها صحف محلية صومالية في 31 يناير/كانون الثاني 2021، مما يعزز فرضية نشر اللقطات بعد حوالي عام من الهجوم.

كما بث صحفيون ووسائل إعلام في كينيا لقطات على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك، من زوايا أخرى للهجوم ذاته.

JUST IN – Alshabab Fighters claim responsibility – A Military Base in Manda Bay ,Lamu was attacked this morning . Gunshots can still be heard . pic.twitter.com/YI19ZvxeNG — Hussein Mohammed (@huseinmoha) January 5, 2020

وفي العاشر من مارس/آذار 2022، أعلنت وزارة الحرب الأميركية (الدفاع سابقا) نتائج تحقيقين رسميين يتعلقان بالهجوم الذي شنه تنظيم "الشباب" على قاعدة عسكرية في ماندا باي في يناير/كانون الثاني 2020.

إعلان

وأكدت وزارة الحرب أن الهجوم شارك فيه ما بين 30 و40 مقاتلا من "حركة الشباب" وأسفر عن مقتل جندي أميركي ومتعاقدين اثنين، وإصابة 3 آخرين وضابط كيني، بالإضافة إلى خسائر بقيمة 71.5 مليون دولار.