عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وذلك لإفساح المجال أمام جيش بلاده لاستكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وحسب الرئاسة اللبنانية، فإن عون أكد خلال لقائه قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش.

وطلب عون من كوبر تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية لتنفيذ اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما شدد عون على أهمية استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ المهام الموكلة إليه.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن كوبر تأكيد استمرار الدعم الأميركي، وقالت إنه أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن تل أبيب تواصل خرقه، فضلا عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.