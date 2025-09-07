هجوم روسي على كييف يتسبب بقتلى وانقطاع الكهرباء

أعلن فيتالي كليتشكو عمدة كييف -فجر اليوم الأحد- مقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 16 طابقا، ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الهجوم الروسي تسبب في انقطاع الكهرباء بالمدينة.

وأفاد شهود -لرويترز- بسماع سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت بـ7 طائرات مسيّرة منطقة زاباروجيا شرقي أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن روضة أطفال ومبنى سكنيا ومنشأة صناعية تعرضت لأضرار كبيرة، دون وقوع إصابات.

كما أسفرت ضربة جوية روسية على منطقة سومي (شمال شرق) الأوكرانية القريبة من الحدود، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية مساء السبت.

وفي السياق، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

في المقابل، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية في روسيا -فجر اليوم الأحد- باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بكراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مضيفة أنه تم إخماده على الفور.

وأضافت الإدارة عبر تلغرام أنه "لم تكن هناك إصابات. وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث. وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".