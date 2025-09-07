عاجل,
أخبار

عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل

Published On 7/9/2025
|
آخر تحديث: 13:33 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

