صاروخان من غزة يستهدفان مستوطنات الغلاف

GAZA BORDER, ISRAEL - AUGUST 18: IDF soldiers prepare tanks on August 18, 2025 near the Gaza Strip's northern borders, Israel. On Monday it was reported that Hamas has agreed to the most recent ceasefire and hostage release proposal with Israel. Meanwhile, Israel has continued carrying out strikes in Gaza as part of Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to expand the IDF offensive to fully occupy the enclave. The move has been met with widespread condemnation by the international community, as well as hostage families, who say the operation will further endanger the 20 or hostages still believed to be held alive by Hamas in Gaza, as well as one million Palestinians in Gaza City, who are already facing displacement and an acute hunger crisis. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
قوات إسرائيلية على تخوم قطاع غزة (غيتي-أرشيف)
Published On 7/9/2025
آخر تحديث: 09:10 (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، باتجاه منطقة نتيفوت والمستوطنات المتاخمة للقطاع، حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

ورغم حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة عامين، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء كليا على قدرات المقاومة الفلسطينية لإطلاق الصواريخ.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حوالي 10 صواريخ على مدينة أسدود ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة حيث ينسف مربعات سكنية بأكملها ويدمر ما بقي من مباني متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان تمهيدا لاجتياح المدينة واحتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2″.

من جانبها، أطلقت كتائب القسام عمليات "عصا موسى" للتصدي لقوات الاحتلال، واستهدفت في الأيام القليلة الماضية عددا من الدبابات والآليات وحشودا من القوات في عدة مناطق، ولا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

المصدر: الجزيرة

