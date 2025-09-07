صاروخان من غزة يستهدفان مستوطنات الغلاف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، باتجاه منطقة نتيفوت والمستوطنات المتاخمة للقطاع، حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

ورغم حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة عامين، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء كليا على قدرات المقاومة الفلسطينية لإطلاق الصواريخ.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حوالي 10 صواريخ على مدينة أسدود ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة حيث ينسف مربعات سكنية بأكملها ويدمر ما بقي من مباني متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان تمهيدا لاجتياح المدينة واحتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2″.

من جانبها، أطلقت كتائب القسام عمليات "عصا موسى" للتصدي لقوات الاحتلال، واستهدفت في الأيام القليلة الماضية عددا من الدبابات والآليات وحشودا من القوات في عدة مناطق، ولا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.