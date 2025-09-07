إيران: جاهزون لاتفاق نووي دائم وقادرون على هزيمة إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إن بلاده جاهزة لاتفاق حقيقي ودائم بشأن برنامجها النووي، يتضمن قيودا على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها، وأضاف عراقجي في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية -اليوم الأحد- أن تفويت هذه الفرصة الوجيزة قد تكون عواقبه وخيمة على المنطقة والعالم، وأشار إلى "أنه إذا لم تعطَ الدبلوماسية الوقت اللازم فإن النتيجة لن تكون مرضية"، وفق تعبيره.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت جاهزة وقادرة على هزيمة إسرائيل لدرجة أنها ستجبرها على اللجوء إلى الولايات المتحدة طلبا للنجاة، وفق قوله.

وانتقد عراقجي من جديد قيام الترويكا الأرووبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قبل أيام، بتفعيل ما تعرف بـ"آلية الزناد" التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران خلال 30 يوما، ووصف هذه الخطوة بغير القانونية.

وأشار إلى أن أوروبا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، في حين أنها تطالب إيران بأن تقبل من جانب واحد كل القيود التي تُفرض عليها، مشيرا إلى أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا رفضت التنديد بالهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي استهدف إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني -أمس- إن من غير الممكن العودة للمفاوضات مع واشنطن بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب.

وتحدث عراقجي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفيد تقديرات الوكالة بأن إيران كانت تمتلك قبل الهجمات الإسرائيلية والأميركية ما يكفي من المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لتصنيع 6 أسلحة نووية إذا ما خُصبت بدرجة نقاء أعلى تصل إلى 90%.

وفي يونيو/حزيران الماضي وعلى مدى 12 يوما، استهدفت إسرائيل منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان، وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

إعلان

وتوازيا مع الهجوم الإسرائيلي قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على ذلك.