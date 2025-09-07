رئيس وزراء اليابان يعتزم الاستقالة من منصبه

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو قرر التنحي من منصبه، في خطوة تسبق قرار حزبه الليبرالي الديمقراطي المنتظر بشأن إجراء انتخابات مبكرة على قيادته.

وذكرت الهيئة اليابانية في تقريرها بعد ظهر اليوم ـ بالتوقيت المحلي ـ أن إيشيبا "سيستقيل لتجنب المزيد من الانقسام داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم".

ويأتي هذا التقرير قبل يوم واحد من الموعد المتوقع لاتخاذ الحزب قرارا رسميا في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة التي شهدت فقدان ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو أغلبيته.

وحتى الأسبوع الماضي، أبدى إيشيبا عزمه على البقاء في منصبه ومواجهة التحديات التي تواجهها حكومته على مختلف الجبهات، لا سيما الاقتصاد.

وتعهد إيشيبا، يوم الجمعة الماضي، بقيادة الحكومة في تطبيق حزمة تحفيز اقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، تتزايد الدعوات لرحيله تدريجيا داخل الحزب، حيث يحث بعض الأعضاء المخضرمين إيشيبا على الاستقالة قبل التصويت الفعلي للحزب لمنع تفاقم الخلاف داخله.

وفي يوليو/تموز، الماضي فشل الائتلاف الحاكم بزعامة إيشيبا في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 248 مقعدًا في انتخابات برلمانية حاسمة، مما زاد من زعزعة استقرار حكومته.