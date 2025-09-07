حماس تجدد دعمها لصفقة شاملة ووفدها يختتم زيارة للقاهرة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم اليوم الأحد إن الحركة ما تزال تنتظر ردا على المقترح الذي قدمه الوسطاء الشهر الماضي ووافقت عليه.

وأضاف نعيم -في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي ردا على سؤال عن موقف حماس- إن الحركة جاهزة لإبرام صفقة شاملة تنهي الحرب، وتؤدي إلى انسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

وأكد أنه لا تنازل عن المقاومة وسلاحها باعتبارها حقا مشروعا كفلته القوانين الدولية إلا بقيام دولة فلسطينية، قائلا إنه إلى أن يتحقق ذلك فإن حركة حماس يمكن أن تنخرط في هدنة طويلة الأمد.

وتعليقا على التصريحات والتغريدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبّر القيادي في حماس باسم نعيم عن أمله في أن تكون "خطة وخريطة طريق لإنهاء الحرب وليس غطاء جديدا لإسرائيل للاستمرار في الإبادة الجماعية كما حصل في مرات سابقة"، وفق تعبيره.

وكانت حركة حماس أكدت أمس التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس/آب الماضي.

كما أكدت الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادلا حقيقيا للأسرى من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء.

في غضون ذلك، قالت حماس اليوم إن وفدا منها اختتم زيارة إلى مصر بحث خلالها مع فصائل وشخصيات فلسطينية رسم خريطة طريق وطنية، وسط الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة والعدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق ما ورد في بيان للحركة.

وأضافت الحركة أن الزيارة جاءت ضمن مساعي إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ووقف تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة المحتلتين.

وأمس السبت نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر قولها إن المحادثات بين حماس والولايات المتحدة استؤنفت في الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر أسابيع.