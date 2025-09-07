جورج ويا يقود لجنة خبراء في الفيفا لمكافحة العنصرية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تعيين أسطورة الكرة الليبيرية ورئيس البلاد السابق جورج ويا على رأس لجنة خبراء من اللاعبين السابقين، لتقديم المشورة في جهود مكافحة العنصرية في اللعبة.

ويضم "مجلس صوت اللاعبين" 16 عضواً، من بينهم الإيفواري ديدييه دروغبا، والتوغولي إيمانويل أديبايور، وحارسة مرمى منتخب الولايات المتحدة السابقة بريانا سكوري، المتوجة بكأس العالم للسيدات عام 1999.

وقالت الفيفا في بيان "إن اللجنة تتابع وتقدم المشورة بشأن المبادرات المناهضة للعنصرية، وتعزز برامج التوعية على جميع مستويات اللعبة، وتشكل منصة لتوليد أفكار جديدة".

ويأتي تشكيل اللجنة بعد أيام من معاقبة 6 اتحادات وطنية بينها الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، بسبب إساءات عنصرية أو تمييزية من جماهيرها خلال مباريات تصفيات المونديال في يونيو/حزيران الماضي.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أعلن في مايو/أيار 2024 عن إعادة إطلاق حملة عالمية منسقة لمكافحة العنصرية والتمييز، داعيا الاتحادات الـ211 الأعضاء إلى تسريع وتيرة الإجراءات والعقوبات في هذه القضايا، ووصف بيان الفيفا جورج ويا -الذي تألق في صفوف موناكو وباريس سان جيرمان وميلان وتوج بالكرة الذهبية عام 1995- بأنه "القائد الفخري" للجنة.

وقال ويا: "يشرفني أن أخدم في هذا الدور، وسأبذل كل الجهود كما فعلت في الماضي وسأواصل لتعزيز الرياضة، لأن كرة القدم هي الحياة".

يذكر أن الفيفا كان قد أنشأ عام 2013 فريق عمل لمكافحة العنصرية ضم لاعبين بارزين مثل يايا توريه وجوزي ألتيدور، على خلفية حادثة شهيرة تعرض فيها الغاني كيفن برينس بواتينغ لإساءات عنصرية من جماهير، قبل حل فريق العمل عام 2016.