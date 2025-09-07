تورط رئيس سابق للشاباك بقضية خطف في ألمانيا

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن أن الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وعضو حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) يعقوب بيري متورط في قضية اختطاف أطفال مليونير ألماني في الدانمارك لصالح والدتهم المقيمة في ألمانيا.

ووفقا للصحيفة، كانت مهمة بيري -الذي يرأس شركة أمنية بإسرائيل- تشكيل فريق خاطفين، مؤلف من 8 أشخاص، معظمهم إسرائيليون ذوو خلفية أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوغست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفدرالي الألماني، تواصل مع بيري للقيام بهذه المهمة، وقد نفى هانينغ أن يكون له دور في القضية.

ووفقا للتقرير، فقد دُفع لرجل الأمن الإسرائيلي السابق بيري مبلغ 7 ملايين يورو، وأفاد التقرير -بناء على شهادة لأحد المحققين- بأن بيري أبدى استعداداه للإدلاء بشهادته ضد هانينغ بشرط ضمان السرية والحماية.

يذكر أن بيري ترأس جهاز الشاباك بين عامي 1988 و1995، وكان عضوا في الكنيست من عام 2013 إلى عام 2018.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت قبل نحو شهرين عن تورط 3 عملاء سابقين للموساد الإسرائيلي في القضية، ووجهت السلطات الألمانية تهمة لأحدهم، في حين فرت إحدى العميلات خارج ألمانيا، ولا يزال البحث جاريا عن العميل الثالث.

وحسب الصحيفة الألمانية، فهذه ليس المرة الأولى التي يرتبط اسم بيري فيها بألمانيا، ففي عام 2019 ذكر أن شركته ساعدت السلطات في التحقيق بقضية سرقة مجوهرات بقيمة 114 مليون يورو من أحد متاحف مدينة درسدن.