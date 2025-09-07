بريطانيا تجري اختبارا لحالات طوارئ وطنية بملايين الهواتف

أجرت بريطانيا -اليوم الأحد- اختبارا لحالات الطوارئ الوطنية بإطلاق ملايين الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد صوت إنذار في توقيت متزامن.

وتسبب الاختبار الوطني في إيقاف مباراة كريكيت لمنتخبي إنجلترا وجنوب أفريقيا في حين أُجل انطلاق مباراة في دوري الرغبي لتجنب الانقطاع.

وفي الساعة 2 بعد الظهر، بتوقيت غرينتش، أطلقت الهواتف والأجهزة اللوحية أصواتا واهتزت لمدة 10 ثوان تقريبا، في حين تلقى المستخدمون أيضا رسالة تفيد بأن الأمر مجرد اختبار.

وتلقت الأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت من الجيلين الرابع والخامس فقط التنبيه في اختبار اليوم الأحد.

ويعتبر هذا الاختبار الثاني لنظام التنبيه الوطني للطوارئ، بعد اختبار عام 2023، وقد استخدم النظام لإصدار تحذيرات حقيقية في مناطق محلية 5 مرات خلال العامين الماضيين.

وشرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة في حملة دعاية لتقليل الاضطرابات المحتملة، شملت إعلانات في محطات السكك الحديد ولافتات على الطرق السريعة.

يأتي ذلك إذ تسعى السلطات إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة على الصمود في ظل الأحداث المناخية المتطرفة المتكررة والمخاوف بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.