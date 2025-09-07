"برج واحد يساوي حيا كاملا" هكذا يدمر الاحتلال مدينة غزة

لم تعد أبراج غزة شاهقة كما كانت، فقد هوت أحلام ساكنيها تحت الركام، وتحولت شققهم التي كانت تضج بالضحكات والذكريات إلى ركام متناثر في الهواء، فكل صاروخ يطلقه الاحتلال على برج سكني لا يكتفي بقتل الأرواح وتشريد العائلات، بل يمحو أعواما من الكدح والعمل، ويترك خلفه أمهات يبحثن بين الركام عن صور أبنائهن، وأطفالا مذهولين يتساءلون عن معنى أن يمحى بيتهم في لحظة ويتحولوا إلى نازحين بلا مأوى.

" نزلوا البرج لكن مش حنطلع من غزة.. حنموت هنا على أرضنا ولن نتهجّر"#فيديو| كلمات فلسطيني عقب قصف الاحتلال برج مشتهى السكني غرب مدينة غزة، قبل قليل pic.twitter.com/pG7OuI9Gp7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 5, 2025

وتواصل الطائرات الإسرائيلية استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة، حيث دمرت غارات جوية أمس السبت برج السوسي في حي تل الهوا جنوبي غربي المدينة، في حين وجه جيش الاحتلال إنذارا لإخلاء عمارة الرؤيا عند مفترق المالية، وسط تصاعد القصف لليوم الثاني على التوالي.

وأثار استمرار قصف الأبراج موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتدمير المباني المرتفعة وتشريد سكانها، الأمر الذي يترك خلفه مئات العائلات بلا مأوى أو ملجأ، ويدفعهم إلى النزوح نحو المجهول.

الاحتلال يوسّع دائرة استهداف الأبراج في غزة جيش الاحتلال وجّه إنذارًا بإخلاء برج السوسي في مدينة غزة – تمهيدًا لقصفه، بالإضافة إلى عمارة الرؤيا عند مفترق المالية. الاحتلال يواصل سياسة تدمير المباني والأبراج السكنية بشكل ممنهج – ليترك خلفه مئات العائلات بلا مأوى، بلا مأمن، وبلا… pic.twitter.com/t2HL9IWqnq — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 6, 2025

وقال مغردون إن استهداف برج أو عمارة من 10 طوابق يعني فعليا قصف حي سكني كامل، إذ تحتوي كل عمارة على عشرات الشقق التي تقطنها مئات الأسر، مشيرين إلى أن قصف عدة أبراج في اليوم الواحد يعادل تدمير بلدة أو قرية كاملة، بل وحتى نصف مدينة صغيرة.

إعلان

وأوضح آخرون أن هذه المناطق كانت قبل الحرب الأكثر اكتظاظا بالسكان، في قطاع يعد من الأعلى كثافة سكانية في العالم، مما يجعل أي استهداف لها كارثة إنسانية مضاعفة.

برج مشتهى أنصار، أحد أبرز المعالم العمرانية في مدينة غزة، يقف اليوم شاهدًا جديدًا على مسلسل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار والقصف منذ ما يقارب 700 يوم.

هذا المجمع السكني المدني، الذي كان يؤوي عشرات العائلات المقيمة والنازحة، تعرّض في بداية… pic.twitter.com/n4XHbCxL3O — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) September 5, 2025

كما أشاروا إلى أن أماكن النزوح التي حددها الاحتلال، مثل منطقة المواصي جنوب القطاع، لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من النازحين.

ولفت مدونون إلى أن أكثر من 9 ساعات مضت على تهديد الاحتلال بقصف عمارة الرؤيا، في حين يضطر سكانها وسكان البنايات المجاورة لافتراش الطرقات بانتظار مصير مجهول، دون تحديد وقت للقصف، ورأوا أن ترك الإنذار مفتوحا بهذا الشكل يضاعف من معاناة المدنيين ويشكل وسيلة ضغط نفسي تضاف إلى الخسائر المادية والبشرية.

المشهد باختصار، عندما يقصف العدوّ الصهيوني برجًا أو عمارة من عشرة طوابق، فهذا يعني أنه قصف حيًّا سكنيا كاملا، فكل عمارة بها سبعين أو ثمانين شقة على الأقل، وعندما يقصف عمارتين أو ثلاثة في اليوم الواحد، فهذا يوازي قصف بلدة أو قرية كاملة، وحتى نصف مدينة صغيرة، قبل الحرب، كانت هذه… — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) September 6, 2025

وذهب بعض المعلقين إلى اعتبار المرحلة الحالية "الأخطر منذ بداية الحرب"، في ظل غياب ممرات آمنة أو أماكن نزوح ملائمة، واستمرار استهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى التوترات العلنية بين مصر وإسرائيل بشأن ملف التهجير.

ووصف مدونون الأبراج السكنية في غزة بأنها "شاهد جديد على مسلسل الإبادة الجماعية المستمر منذ ما يقارب 700 يوم"، مؤكدين أن استهدافها لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يعكس سياسة تهجير قسري تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها ومحو هويتها العمرانية.

الجيش الإسرائيلي يقصف عمارة عالية أخرى كانت تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية من سكانها والعشرات من النازحين لديهم، وتحوطها عشرات الخيام، ويطالب بإخلاء عمارة سكنية أخرى لقصفها خلال الدقائق القادمة في مدينة غزة.

ويتسبب هذا أيضاً بضرر هائل لشبكات الاتصالات التي تتخذ من تلك المباني… pic.twitter.com/7S9zGzMGBJ — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 6, 2025

وكتب أحد النشطاء: "قصف البرج يعني تشريد آلاف المدنيين دفعة واحدة، وإلقائهم في الشوارع بلا مأوى"، في حين اعتبر آخر أن "مدينة غزة تتهاوى كالطين بسلاح أميركي وقاتل إسرائيلي، وإن تدمير الأبراج المرتفعة يعد محاولة لدفع السكان إلى الهجرة جنوبًا، وترك المدينة خاوية بلا حياة".

أحد أشكال القهر الذي يعيشه سكان قطاع غزة جيش الاحتلال يطالب بإخلاء أحد أكبر الأبراج السكنية "برج مكة" غرب مدينة غزة. لا وقت للناس للنجاة بما تبقى لهم من طعام أو أمتعة، فيلقون بما يستطيعون من النوافذ. البرج يتكون من 16 طابقًا، وهو من أعلى الأبراج في غزة، ويضم نحو 65 شقة سكنية،… pic.twitter.com/K1bNZav7eW — عبدالله الأسطل (@Abomalekalastal) September 5, 2025

إعلان

وأكد ناشطون أن ما يحدث ليس مجرد عمليات عسكرية ضد مقاتلين، بل "سياسة متكاملة لتدمير المدينة وتحويلها إلى أطلال"، في ظل صمت دولي وعجز المنظومة الأممية عن وقف آلة الدمار.