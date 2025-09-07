تقرير يرصد أضرار الفيضانات في باكستان

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان تقريرا يُجمل أرقام الخسائر التي مُنيت بها باكستان منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي وبداية فترة الأمطار الموسمية.

وجاء في التقرير الصادر عن الهيئة الرسمية، أن 907 مدنيين لقوا حتفهم في حين أصيب 1044 بجراح، إضافة لنفوق 6180 من رؤوس الماشية ودمار 7848 منزلا وتهدّم 239 جسرا يربط بين ضفاف أنهر وقنوات مائية.

ووفقا للمديرية العامة لإدارة الكوارث في البنجاب تأثرت 4100 قرية بالفيضانات المستمرة في 25 منطقة في البنجاب، بينما توفي 56 شخصا منذ 26 أغسطس/ آب الماضي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام في لاهور، قال المتحدث باسم إدارة الكوارث عرفان علي إن إجمالي عدد السكان المتضررين في هذه القرى بلغ 41 مليونا و51 ألفا و118 شخصا، حيث تم إنشاء حوالي 425 مخيما ومدينة إغاثة لهم. وأضاف أنه تم إنشاء نحو 500 مخيم طبي، تم فيها علاج نحو 175 ألف شخص.

وكانت الهند قد أفرجت عن كميات ضخمة من المياه في أنهار مشتركة بين البلدين، وذلك بأن فتحت 4 مرات خلال أسبوع واحد بوابات سدود مُشيّدة على الأنهار المشتركة.

وتُضيف كميات المياه الواصلة من الهند من صعوبة الموقف في باكستان، لاسيما أن البلد يعاني أصلا من هطل شديد ومستمر للأمطار في مناطق الشمال، وهو ما لم تعد بسببه ضفاف الأنهار قادرة على استيعابه.