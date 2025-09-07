القائد الجديد للقيادة الأميركية الوسطى يزور إسرائيل ويؤكد التزام واشنطن بأمنها

اختتم القائد الجديد للقيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر -مساء السبت- زيارته الأولى لإسرائيل إثر توليه منصبه.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى إن الأدميرال كوبر أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وبتقوية الأمن الإقليمي، كما بحث كوبر بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الأمن الإقليمي والتحالف العسكري بين أميركا وإسرائيل.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن "الزيارة ركزت على التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الساحات القريبة والبعيدة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة".

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن كوبر -الذي عُين في الثامن من أغسطس/آب الماضي بمنصبه الجديد- أجرى خلال الزيارة تقييما مشتركا للوضع مع زامير، وزار بعض مستوطنات غلاف غزة.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن كوبر التقى -خلال زيارته لإسرائيل التي تأتي ضمن جولة إقليمية له- مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، دون تسميتهم.

وأضافت أن زيارة كوبر إلى المنطقة تأتي في توقيت حرج، إذ بحث إمكانية شن حرب جديدة على إيران خلال الشهور المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن التعاون مع كوبر مهم لتنسيق جهود إسرائيل مع الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

والخميس الماضي، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في تصريح صحفي- إلى إمكانية تجدد الحرب المباشرة مع إيران، ووجّه تهديدا إليها.

وبشكل مفاجئ، شنت إسرائيل هجمات على إيران يوم 13 يونيو/حزيران الماضي استمرت 12 يوما، وشملت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفرت عن 606 قتلى و5332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.

وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3238 جريحا، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد العسكرية في قطر، في حين أعلنت واشنطن يوم 24 يونيو/ حزيران وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.

في السياق، قالت معاريف إن زيارة كوبر تناولت قضية التعامل مع الحوثيين في اليمن.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.