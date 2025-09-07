العثور على جثة جندي كندي مفقود في لاتفيا

أعلن الجيش الكندي أمس السبت العثور على جثة جندي من القوات المسلحة الكندية، كان قد فُقد في لاتفيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد عُثر على هول ميتا أول أمس الجمعة بعد اختفائه يوم الثلاثاء الماضي في لاتفيا، حيث تحتفظ كندا بقوات لها ضمن لواء متعدد الجنسيات، ولم يكشف الجيش الكندي الذي قال إنه يتعاون مع السلطات اللاتفية في التحقيقات، عن سبب وفاة هول أو ظروف اكتشاف جثته.

وكان هول، الذي خدم في القوات المسلحة الكندية نحو 20 عاما، فني مركبات من سرب المروحيات التكتيكية 408 المتمركز في إدمونتون بألبرتا، وكان يخدم في كتيبة الطيران التابعة للواء متعدد الجنسيات التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاتفيا عندما فُقد بالقرب من قاعدة أدازي العسكرية.

وكان الضابط الكندي يشارك في "أوبيريشن ريأشورنس" (عملية الطمأنينة) التابعة للناتو والتي تنتشر في البلاد منذ 2017، بهدف تعزيز الوجود المتقدم للناتو في أوروبا الشرقية ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وتعمل الشرطة العسكرية التابعة للقوات الكندية حاليا على مساعدة السلطات اللاتفية في التحقيق في ملابسات وفاة هول، إلا أن المسؤولين صرحوا بأنه "لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحادثة تُشكّل تهديدا متزايدا لسلامة وأمن أفرادنا المنتشرين".

وأعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزنه لوفاة هول وقدم تعازيه لأصدقائه وعائلته وزملائه في القوات المسلحة. وقال على منصة إكس مساء أمس السبت "أُرسل هول كجزء من لواء، وكان لي شرف تمضية بعض الوقت معه أواخر الشهر الماضي".

كما وصفت رئيسة أركان الدفاع الجنرال جيني كارينيان الخسارة بأنها مُفجعة للقوات المسلحة الكندية بأكملها، قائلة إن هول سيُذكر لخدمته المُخلصة.