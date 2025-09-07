مستوطنون يهاجمون منازل بسنجل والاحتلال يقتحم مخيمات بالضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت تجمعات وبلدات ومخيمات فلسطينية في مناطق مختلفة، وأسفرت عن اعتقالات وتضييق على الأهالي، في وقت تتواصل فيه سياسة الاستيطان والتهجير الممنهجة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا صباحا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، وقاموا بأعمال استفزازية تمثلت بتصوير المواطنين ومضايقتهم. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات، التي تتكرر بشكل شبه يومي، تهدف إلى خلق حالة خوف وقلق بين الأهالي وتهديد لاستقرار حياتهم.

وفي رام الله، أطلق مستوطنون النار ظهر اليوم صوب منازل ومواطنين في بلدة سنجل، خلال محاولة الأهالي التصدي لاعتداء في منطقة المزيرعة شمال البلدة، حيث رعى المستوطنون أبقارهم في محيط المنازل وهاجموا أحدها.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة نوافذ المنازل والمركبات بأضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة من جيش الاحتلال كانت ترافق المستوطنين خلال الاعتداء.

كما اقتحم مستوطنون في وقت سابق منزل المواطن عماد معالي في قرية دير دبوان، وحاولوا فتح أبواب المنزل والمركبة المتوقفة أمامه، إضافة إلى تخريب تمديدات كاميرات المراقبة.

الاحتلال يقتحم عدة مخيمات

وفي مساء اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعه، دون أن ترِد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار واعتقلت صخر سلمي وحمزة وليد الطيطي، كما استولت على مركبة وأغلقت المدخل الرئيسي للمخيم.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قلنديا برفقة طواقم إسرائيلية، حيث فتحت بوابة الجدار الفاصل في المنطقة الشرقية، ونفذت جولة سريعة بين منازل المواطنين.

كما سلمت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر جميل العباسي قرارا بتمديد إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر إضافية، ليبقى القرار نافذا حتى مطلع العام المقبل. وكان العباسي قد استُدعي أمس لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكابهم 431 اعتداء خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وعمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار وإقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال جرائمه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل جيشه والمستوطنون 1018 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.