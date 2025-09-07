اعتقال مئات المتضامنين مع "فلسطين أكشن" في لندن

أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت نحو 900 محتج أمس السبت خلال مظاهرة جديدة احتجاجا على حظر حركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة وصنفتها "منظمة إرهابية"، في واحدة من أكبر تحركات العصيان المدني الجماعي في تاريخ بريطانيا.

وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدّين خطر الاعتقال، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن".

وجاء ذلك عقب تحذير الشرطة الجمعة من أنها لن تتردد في اعتقال أي متظاهر يعرب صراحة عن دعمه للحركة. وقالت شرطة لندن -في بيان نشرته اليوم الأحد- إنها أوقفت 890 شخصا، من بينهم 857 بسبب دعم الحركة و33 آخرين بسبب مخالفات منهم 17 بتهمة العنف ضد الشرطة.

وأوضحت كلير سمارت نائبة مفوض الشرطة في بيان أن "أعمال العنف التي واجهناها خلال العملية كانت منسقة ونفذتها مجموعة من الأشخاص يضع العديد منهم أقنعة لإخفاء هوياتهم، بهدف إثارة أكبر قدر من الفوضى".

ونددت سمارت السبت بمستويات "غير مقبولة" من العنف، مشيرة إلى تعرض الشرطة للكم والركل والبصق على عناصرها.

وأضيفت مجموعة "بالستاين أكشن" إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" في المملكة المتحدة مطلع يوليو/تموز الماضي، عقب أعمال تخريب نفذها ناشطون ينتمون إليها، شملت خصوصا قاعدة لسلاح الجو الملكي، وتسببت بأضرار قدرت قيمتها بنحو 10 ملايين دولار حسب السلطات.

واستنكرت هذا الحظر جهات حقوقية بينها الأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية والسلام الأخضر (غرين بيس)، معتبرة أنه تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

وأمس السبت، نددت العفو الدولية بالقرار الذي تعتبره "مفرطا ومبهما للغاية" عبر منشور على منصة إكس "عندما تعتقل الحكومة أشخاصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب احتجاجهم السلمي، فهذا يعني أن هناك أمرا لا يسير على ما يرام هنا في المملكة المتحدة".