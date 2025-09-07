اعتقال فتى في فرنسا خطط لمهاجمة سفارات ومقار رسمية

اعتقلت السلطات الفرنسية فتى -يبلغ من العمر 17 عاما- للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات على سفارات ومقار رسمية، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت.

وقالت المصادر إن الفتى خضع للتحقيق رسميا وحبس يوم الجمعة، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لوباريزيان" لأول مرة.

وأوقف الفتى -الاثنين الماضي- في منزل والديه، حيث كان يعيش في منطقة سارت (غرب)، وأصيب بجروح طفيفة في أثناء محاولته الهروب من الشرطة.

وأشار أحد المصادر إلى أن تفتيش المنزل أدى إلى العثور على "إعلان ولاء لتنظيم الدولة الإسلامية" وقائمة بالمدارس في لومان، المدينة الرئيسية في سارت.

وحسب المصدر، فقد كُتبت إلى جانب القائمة كمية معيّرة باللترات، قد تشير إلى مكونات عبوات حارقة أو متفجرات كيميائية.

كما يشتبه أيضا في أن الفتى خطط لاستهدف سفارات إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة ووزارة الداخلية الفرنسية ومقار وسائل إعلام مختلفة، تقع كلها في باريس، إضافة إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ.

ورفض مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب الإدلاء بتعليق على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، كما رفض محامي الفتى التصريح.

وقال أحد المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن الفتى اعترف بالتخطيط لعديد من الجرائم المفترضة.

وأضاف المصدر أن المشتبه به قال إنه كان عازما على تنفيذ خططه، لكنه لم يمض في تنفيذ أي منها حتى توقيفه.

وكثفت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية تحذيراتها خلال العامين الماضيين بشأن انخراط قاصرين في ما سمتها مخططات متطرفة.

وقالت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في أبريل/نيسان الماضي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنها أحصت 15 حالة مماثلة عام 2023، و18 حالة في عام 2024، و11 حالة في النصف الأول من عام 2025.

وبإضافة هذه القضية الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد القاصرين المتورطين في مثل هذه القضايا إلى 14 على الأقل حتى الآن هذا العام.