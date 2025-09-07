أخبار|نيجيريا

اختطاف عمال صينيين جنوب نيجيريا ومقتل حراسهم

FILE - Nigerian soldiers man a checkpoint in Gwoza, Nigeria, Wednesday April 8, 2015. (AP Photo/Lekan Oyekanmi, File)
جنود نيجيريون في نوبة حراسة (أسوشيتد برس)
Published On 7/9/2025
آخر تحديث: 15:04 (توقيت مكة)

أعلن متحدث باسم وكالة الأمن النيجيرية -السبت- أن مسلّحين قتلوا 8 من عناصر الأمن واختطفوا عمالا صينيين في ولاية إيدو جنوب نيجيريا.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة، حين هاجمت مجموعة يُشتبه بأنها من الخاطفين المسلّحين قافلة تابعة لقوات الأمن شبه العسكرية "فيلق الدفاع المدني والأمن النيجيري"، كانت ترافق مواطنين صينيين يعملون لدى شركة "بي يو آي" المحلية للإسمنت.

خريطة نيجيريا (الجزيرة)

وقال المتحدث باسم الفيلق أفولابي باباوالي إن 4 من العمال الصينيين الذين اختطفوا جرى إنقاذهم، في حين لا يزال أحدهم مفقودا، وأضاف أن 8 من عناصر الفيلق قُتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.

وتشهد نيجيريا تصاعدا في هجمات المسلحين، لا سيما في شمال البلاد، في حين تنشط عصابات الخطف أيضا في الجنوب، مستهدفة المدنيين مقابل فدية.

المصدر: رويترز

