اختطاف عمال صينيين جنوب نيجيريا ومقتل حراسهم

أعلن متحدث باسم وكالة الأمن النيجيرية -السبت- أن مسلّحين قتلوا 8 من عناصر الأمن واختطفوا عمالا صينيين في ولاية إيدو جنوب نيجيريا.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة، حين هاجمت مجموعة يُشتبه بأنها من الخاطفين المسلّحين قافلة تابعة لقوات الأمن شبه العسكرية "فيلق الدفاع المدني والأمن النيجيري"، كانت ترافق مواطنين صينيين يعملون لدى شركة "بي يو آي" المحلية للإسمنت.

وقال المتحدث باسم الفيلق أفولابي باباوالي إن 4 من العمال الصينيين الذين اختطفوا جرى إنقاذهم، في حين لا يزال أحدهم مفقودا، وأضاف أن 8 من عناصر الفيلق قُتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.

وتشهد نيجيريا تصاعدا في هجمات المسلحين، لا سيما في شمال البلاد، في حين تنشط عصابات الخطف أيضا في الجنوب، مستهدفة المدنيين مقابل فدية.