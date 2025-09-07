إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين ديرمر والشيباني هذا الأسبوع

قالت وكالة رويترز للأنباء إن هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) قالت اليوم الأحد إنه من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع.

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أميركية لتهدئة المواجهة في جنوب سوريا، وعُقدت جولة سابقة من المحادثات في باريس أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) مطلع الشهر الماضي إن الشيباني ناقش مع وفد إسرائيلي -لم تحدد أعضاءه- عددا من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأضافت الوكالة الرسمية أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء (جنوب سوريا)".

لقاءات غير مسبوقة

وتأتي اللقاءات السورية الإسرائيلية غير المسبوقة في أعقاب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في 13 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.

وتدخلت إسرائيل بشن غارات لدعم الدروز في مواجهة القوات الحكومية ومقاتلي العشائر العربية الذين ساندوها، قبل إعلان واشنطن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين دمشق وتل أبيب في 19 من الشهر نفسه.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

لا تسعى إلى حرب

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان، التي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.

واتفاقية فصل القوات تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.