أبرز الصور في أسبوع.. تواصل الفظائع بغزة وكوارث طبيعية بأفغانستان

شهد العالم هذا الأسبوع أحداثا متسارعة ومأساوية من غزة إلى اليمن، مرورا بكارثة طبيعية في أفغانستان، وتحولات سياسية واقتصادية في سوريا ولبنان.

غزة تحت نيران متواصلة

غزة تعيش أسبوعا جديدا من التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي طالت منازل وأحياء سكنية وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى. ومع اشتداد الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، تتفاقم المجاعة وتزداد معاناة السكان، في مشهد يختزل قسوة الأزمة الإنسانية.

احتجاجات دولية تضامنية

لندن تشهد مسيرة احتجاجية واسعة تحت شعار "أوقفوا تجويع غزة"، ارتدى خلالها المتظاهرون أقنعة تصوّر زعماء العالم في زي برتقالي، في رسالة رمزية ضد تقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين الفلسطينيين. والمظاهرة تعد الثلاثين منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

زلزال يضرب أفغانستان

أفغانستان تواجه كارثة طبيعية جديدة بعدما ضرب زلزال قوي شرقي البلاد وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والمشردين. وفرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق الجبلية المعزولة وسط دعوات عاجلة لدعم دولي واسع.

صندوق التنمية في سوريا

الأمم المتحدة تعلن إنشاء صندوق تنمية خاص بسوريا يهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتوفير التمويل للمشروعات الحيوية. الخطوة أثارت جدلا سياسيا واسعا بين من اعتبرها ضرورة إنسانية، ومن رأى فيها بوابة لتكريس نفوذ دولي جديد داخل البلاد.