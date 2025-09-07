أخبار|تجويع غزة|أفغانستان

أبرز الصور في أسبوع.. تواصل الفظائع بغزة وكوارث طبيعية بأفغانستان

Mourners react during the funeral of Palestinians killed by Israeli fire while trying to receive aid on Saturday, and others killed in overnight strikes, according to medics, at Al-Shifa Hospital in Gaza City, September 7, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
المشيعون في مستشفى الشفاء في غزة يقفون حول جثث الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات (رويترز)
Published On 7/9/2025
آخر تحديث: 14:18 (توقيت مكة)

شهد العالم هذا الأسبوع أحداثا متسارعة ومأساوية من غزة إلى اليمن، مرورا بكارثة طبيعية في أفغانستان، وتحولات سياسية واقتصادية في سوريا ولبنان.

غزة تحت نيران متواصلة

غزة تعيش أسبوعا جديدا من التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي طالت منازل وأحياء سكنية وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى. ومع اشتداد الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، تتفاقم المجاعة وتزداد معاناة السكان، في مشهد يختزل قسوة الأزمة الإنسانية.

TOPSHOT - An injured man carries a toddler as others search for their belongings amid the rubble, in the al-Farabi school turned shelter for displaced Palestinians, after it was hit by an Israeli strike, in Gaza City in the northern Gaza Strip on September 7, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فلسطيني يحمل طفلة جريحة في وقت يحاول فيه آخرون انتشال ممتلكاتهم بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الفارابي التي كانت مأوى للنازحين، في تعبير عن حجم المعاناة اليومية (الفرنسية)
المشيعون في مستشفى الشفاء في غزة يقفون حول جثث القتلى الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات وأولئك الذين قضوا في الغارات الليلية، في مشهد يختزل حجم المأساة الإنسانية المتصاعدة (رويترز)
المشيعون في غزة يقفون حول جثث القتلى الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، في مشهد يبرز عمق المأساة الإنسانية وسط استمرار القتل (رويترز)
Displaced Palestinians fleeing northern Gaza carry their belongings along the coastal road toward southern Gaza, Saturday, Sept. 6, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
النازحون الفلسطينيون يسيرون على طول الطريق الساحلي نحو جنوب غزة حاملين أمتعتهم، في مشهد يعكس موجة الهلع والتهجير القسري بسبب الغارات المتصاعدة (أسوشيتد برس)

احتجاجات دولية تضامنية

لندن تشهد مسيرة احتجاجية واسعة تحت شعار "أوقفوا تجويع غزة"، ارتدى خلالها المتظاهرون أقنعة تصوّر زعماء العالم في زي برتقالي، في رسالة رمزية ضد تقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين الفلسطينيين. والمظاهرة تعد الثلاثين منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Protesters wear masks depicting world leaders in orange jumpsuits during the march on September 6, 2025 in London, England. The National March for Palestine 'Stop Starving Gaza' is the 30th march since the war began in October 2023 and comes ahead of Israel's president Herzog visit to the UK next week. (Photo by Martin Pope/Getty Images)
المتظاهرون في لندن ارتدوا أقنعة تصوّر زعماء العالم في زي برتقالي خلال مسيرة تحت شعار أوقفوا تجويع غزة، في رسالة رمزية ضد تقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين الفلسطينيين قبل زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ إلى المملكة المتحدة (غيتي)
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Protesters march to the beat of a drum during the demonstration on September 6, 2025 in London, England. The National March for Palestine 'Stop Starving Gaza' is the 30th march since the war began in October 2023 and comes ahead of Israel's president Herzog visit to the UK next week. (Photo by Martin Pope/Getty Images)
المتظاهرون في لندن يسيرون على وقع الطبول خلال مسيرة التضامن مع غزة، في مشهد يعكس حيوية الحركة الشعبية المستمرة ودعواتها لإنهاء الحصار والمجازر (غيتي)
epa12358045 Supporters of the Palestine people join demonstrators to rally in a protest march on the occasion of the opening of the 89th Thessaloniki International Fair in Thessaloniki, Greece, 06 September 2025. More than 1,000 exhibitors will participate in the fair that is expanded in an area of 33,000 square metres. The 100th anniversary of its founding in 1925 gives this year's event a special importance with events that 'bridge' the past, the present and the future. The 89th Thessaloniki International Fair (TIF) will take place from 06 to 14 September. EPA/ACHILLEAS CHIRAS
المؤيدون للفلسطينيين يشاركون في مسيرة احتجاجية ضمن فعاليات معرض تسالونيكي الدولي الـ89 في اليونان حاملين رسائل تضامن مع غزة، في لحظة جمعت بين النشاط التجاري والوعي السياسي (الأوربية)

زلزال يضرب أفغانستان

أفغانستان تواجه كارثة طبيعية جديدة بعدما ضرب زلزال قوي شرقي البلاد وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والمشردين. وفرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق الجبلية المعزولة وسط دعوات عاجلة لدعم دولي واسع.

TOPSHOT - An Afghan man sits amid the remains of a damaged house, in the aftermath of an earthquake at the Dara-i-Nur district of Nangarhar province on September 3, 2025.
أفغاني يجلس وسط أنقاض منزله المدمر في منطقة دارا نور بمحافظة ننغرهار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة (الفرنسية)
The body of a girl is placed on a bed frame after being pulled from the rubble following Sunday night's powerful 6.0-magnitude earthquake, in a remote area of Kunar province, Afghanistan, Tuesday, Sept. 2, 2025, (AP Photo/Nava Jamshidi)
جثة فتاة بعد انتشالها من تحت الركام في منطقة نائية بمحافظة كُنار بعد الزلزال القوي الذي خلف عشرات القتلى والمصابين (أسوشيتد برس)
epa12353978 Afghan local Hamidullah surveys his damaged house in Kunar, Afghanistan, 04 September 2025 (issued 05 September 2025). Hamidullah lost all of his family members, including parents and siblings, in the earthquake while he was in Jalalabad. At least 2,200 people were killed after a shallow magnitude-6.0 earthquake and several aftershocks hit Nangarhar and Kunar in eastern Afghanistan on 31 August 2025. EPA/HAMID SABAWOON
المواطن الأفغاني حميد الله يتفقد منزله المدمر في كُنار بعدما فقد جميع أفراد أسرته بما فيهم والداه وإخوته نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى لسقوط أكثر من ألفي قتيل (الأوروبية)
TOPSHOT - Afghans commute along a hillside, in the aftermath of an earthquake at the Nurgal district of Kunar province on September 3, 2025.
سكان أفغان يسيرون على منحدر بمنطقة نورغال في محافظة كُنار هاربين من الدمار الذي خلفه الزلزال في منازلهم وممتلكاتهم (الفرنسية)

صندوق التنمية في سوريا

الأمم المتحدة تعلن إنشاء صندوق تنمية خاص بسوريا يهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتوفير التمويل للمشروعات الحيوية. الخطوة أثارت جدلا سياسيا واسعا بين من اعتبرها ضرورة إنسانية، ومن رأى فيها بوابة لتكريس نفوذ دولي جديد داخل البلاد.

الرئيس السوري أحمد شرع يتحدث خلال حفل إطلاق صندوق التنمية في دمشق بحضور رجال أعمال لمناقشة فرص الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار في البلاد (الأناضول)
رجال أعمال سوريون يشاركون في فعاليات الصندوق الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن المتضررة (الأناضول)
من التبرعات في صندوق التنمية السوري(الجزيرة نت) صندوق التنمية السوري
التبرعات المالية المخصصة لصندوق التنمية في سوريا تهدف إلى تمويل مشاريع حيوية تساعد على إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي (الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة + وكالات

