قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت إن وصف تهجير الفلسطينيين بالطوعي "هراء"، مؤكدا أن قطاع غزة يشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن مسألة التهجير تمثل "خطا أحمر للأردن ومصر والدول العربية ولن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف".

وفي وقت سابق دعت إسرائيل سكان مدينة غزة إلى المغادرة نحو الجنوب، مع توغل قواتها في أكبر منطقة حضرية في القطاع.

وردا على اتهامات إسرائيلية لمصر، أكد عبد العاطي أن القاهرة أبقت ولا تزال تبقي معبر رفح مفتوحا على مدار الساعة وبشكل يومي، وأن إسرائيل هي من تغلقه.

وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي أن أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات تقف على الجانب المصري من معبر رفح، ولكن سلطات الاحتلال تمنع دخولها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا.

وتصاعدت مؤخرا حدة التصريحات الرسمية بين مصر وإسرائيل جراء اتهام تل أبيب للقاهرة بإغلاقها معبر رفح البري مع قطاع غزة، بينما ردت القاهرة بأن تل أبيب هي من تغلقه، معربة عن رفضها تهجير الفلسطينيين.

مقترح ويتكوف

وفي ما يتعلق بصفقة التبادل، دعا عبد العاطي تل أبيب إلى قبول مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار، والذي وافقت عليه حركة حماس.

وأكد أن تعنت إسرائيل المستمر وفرضها شروطا تعجيزية يعدان عقبة رئيسية أمام تحقيق تقدم ملموس في مسار التهدئة بغزة.

وقال إن مصر بذلت بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء بالولايات المتحدة جهودا حثيثة وصادقة، من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

المجاعة باتت واقعا

ومن جانبه، قال لازاريني، في المؤتمر الصحفي المشترك، إن وقف إطلاق النار في غزة أولوية لإطلاق سراح المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين)، كما أنه سينهي الكارثة الإنسانية.

وأكد أن المجاعة "أصبحت أمرا واقعا، وهي من صنع البشر، لذلك نطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وفي ما يتعلق بالوكالة الأممية، حذر لازاريني من أن الوضع المالي للأونروا "سيئ للغاية، لذلك اضطررنا إلى إلغاء بعض برامجنا".