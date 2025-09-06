مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإطلاق الأسرى وحماس تجدد قبولها بمقترح الوسطاء

شهدت كل من القدس وتل أبيب وحيفا وأم الفحم، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب. في حين جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء.

وفي القدس المحتلة، تجمّع آلاف المحتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية) حيث اتهمت والدة أحد الجنود الأسرى نتنياهو بـ"التضحية بأبنائهم من أجل البقاء في الحكم".

وقالت عنات والدة الجندي الأسير متان إنغرست "لن تحظى بأي هدوء مني بعد الآن.. انتهى الأمر".

وفي تل أبيب، نظمت العائلات المظاهرة الأسبوعية في ميدان الأسرى، بحضور جماهيري واسع.

أما في حيفا، فاحتشد الآلاف مرتدين قمصانا صفراء، حاملين لافتات كتب عليها الرقم "700" في إشارة إلى عدد الأيام التي مرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أم الفحم الواقعة داخل الخط الأخضر، قمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة مناهضة للحرب نظمها فلسطينيو الداخل.

وقد أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا شديد اللهجة، نقلته القناة 13 الإسرائيلية، حذّرت فيه من أن خطة الجيش لاحتلال غزة "لن تعيد المخطوفين بل ستقتلهم".

وجاء في البيان "إذا احتللتم غزة، فسوف تساهمون عمدا في قتل الأسرى، ولا يمكنكم الادعاء بأنكم لم تكونوا على علم".

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو لقبول الاتفاق الذي ردت عليه حماس بالإيجاب والتفاوض فورا، مشددة على أن بيان حماس يشير لغياب الرؤية لدى هذه الحكومة التي لم تجب على رد حماس للوسطاء.

ودعت عائلات الأسرى نتنياهو لإرسال فريق التفاوض فورا لمباحثات إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، واعتبرت أن غريزته للبقاء لا يمكنها التغلب على حاجة عودة المحتجزين ومنع موت غير ضروري.

وبحسب العائلات، لا يزال هناك 48 أسيرا محتجزا في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة. واعتبرت العائلات أن هناك علما أسود "يرفرف فوق خيار احتلال غزة" مطالبة بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.

وتأتي الاحتجاجات عقب نشر حركة حماس مقطع فيديو جديد أظهر الأسيرين غاي جلبوع-دلال وألون أوهل، وهو الظهور الأول للأخير منذ وقوعه في الأسر، مما أعاد المخاوف بشأن مصير المحتجزين.

موقف حماس

تأتي هذه المظاهرات الإسرائيلية، في وقت جددت فيه حماس التزامها وتمسكها بالموافقة المعلنة مع الفصائل على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس/آب الماضي.

وأكدت حماس انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا للاحتلال من القطاع الفلسطيني، وتحقق دخولا غير مشروط للمساعدات وتبادل أسرى حقيقيا من خلال تفاوض جاد عبر الوسطاء.

كما اتهمت نتنياهو بالإصرار على "تعطيل جهود الوسطاء" مؤكدة أنها تبدي "كل المرونة" للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف العدوان وتبادل الأسرى.

واعتبرت حماس أنه إذا لم يدفع جيش الاحتلال أثمانا باهظة بسبب استمرار انتهاكاته "فسيواصل جرائمه دون مبالاة".

وبدورها، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا وصفت فيه نتنياهو بـ"مجرم حرب" إذ قالت إنه يرفض جميع المبادرات لوقف "المحرقة" مشيرة إلى أن المقاومة منفتحة على أي مبادرات جدية لوقف الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن مفاوضات "عميقة للغاية" تجري حاليا مع حركة حماس لإطلاق جميع الأسرى، مهددا بأن وضع حماس سيكون "صعبا وقاسيا" إن لم تستجب، وأن الخيار في ذلك بيد إسرائيل.

ومن جانبه، أكد نتنياهو أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا قُبلت شروط إسرائيل، والتي تتضمن ما يلي:

إعادة جميع المحتجزين أحياء وأمواتا.

تفكيك سلاح حماس ونزع سلاح القطاع.

فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.

تشكيل حكومة مدنية "لا تمثل تهديدا لإسرائيل".

إن أي دعاية لن تثني إسرائيل عن تحقيق أهدافها، وذلك ردا على فيديو القسام.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة، أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 64 ألفا و300 فلسطيني وإصابة 162 ألفا و5 آخرين حتى الآن معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى 9 آلاف مفقود. كما تسببت المجاعة والحصار في وفاة 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا.