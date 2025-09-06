فتاة تنال شهادة البكالوريا الفرنسية في سن التاسعة

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أمس الجمعة، أن تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات حصلت على شهادة البكالوريا في يوليو/تموز الماضي، وبذلك تصبح أصغر شخص ينال هذه الشهادة.

وخاضت الطالبة الامتحان في باريس كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وتمكنت من النجاح مع علامات الاستلحاق من دون درجة تميّز.

وأوضحت الوزارة أن أصغر طالب سابق حصل على البكالوريا كان عام 1989، وكان يبلغ 11 عاما.

ولم تكشف وزارة التربية عن مزيد من التفاصيل حول هوية الطفلة التي حققت هذا الإنجاز، إذ عادة ما يحصل الفرنسيون على الشهادة في سن الـ17 أو الـ18.

بدورها، أشارت منظمة التدريب "إيزوسيت" إلى أنها دعمت الطالبة من خلال منهجية تعليمية خاصة طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، الذي اجتاز البكالوريا في سن الـ12 عام 2012.

وقال سباي إن الطفلة تحمل جنسية غرينادا وتعلمت في مدرسة دولية بدبي، ولم تكن تتحدث الفرنسية في البداية قبل أن تبدأ تعلمها في سن السادسة، مؤكدا أن معدل ذكائها طبيعي وأنها تقدمت تدريجيا حتى رغبت في خوض الامتحان.

وأضاف سباي أن الطالبة قررت متابعة تعليمها العالي هذا العام من خلال تخصص مزدوج في علوم الكمبيوتر والقانون بجامعتين، إحداهما في فرنسا وأخرى خارجها، مع استمرار إقامتها في دبي.

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة أرتور رامياندريسوا، الذي اجتاز امتحان البكالوريا في سن الـ11 عام 1989. أما هذا العام، فقد سجّل أيضا تلميذ يبلغ من العمر 8 سنوات لنيل الشهادة، لكنه لم يتقدم للامتحانات.