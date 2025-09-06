صحف عالمية: الغارات السبب الرئيسي للإبادة بغزة وضغوط تتزايد على إسرائيل

تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مسلطة الضوء على الغارات الجوية كأبرز أسباب الوفيات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على تل أبيب داخليا وخارجيا، وتزداد الأصوات الغربية المنتقدة لسياساتها تجاه الفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الضربات الجوية ما زالت العامل الأساسي وراء ارتفاع حصيلة القتلى في غزة، رغم التحذيرات الدولية من تفشي الجوع وسقوط مئات الضحايا أمام مراكز توزيع المساعدات، وبيّنت أن معظم هذه الغارات تطال منشآت مدنية دون تبرير واضح من الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن تحليل البيانات الميدانية خلال أشهر الحرب يكشف أن القصف الجوي المستمر يظل المحرك الأكبر لمأساة الفلسطينيين في القطاع، لافتة إلى أن ذلك يحدث وسط تجاهل متعمد للانتقادات الدولية وتنامي القلق من اتساع الكارثة الإنسانية.

أما صحيفة جيروزاليم بوست فاعتبرت أن إسرائيل تتجه إلى مرحلة مفصلية قد تشهد تضاربا بين حساباتها الداخلية وخياراتها الخارجية، مع بدء هجومها على مدينة غزة وتنامي الضغوط الأوروبية والعربية عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الداخلي يتصاعد بشأن الرهائن والأوضاع في غزة والضفة الغربية، في حين تتحرك عدة عواصم دولية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام قرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل تحالفاتها السياسية والأمنية.

تطهير عرقي

وفي واشنطن، لفت موقع "ذا هيل" إلى اتهامات غير مسبوقة وجهها عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ لإسرائيل، متهمين إياها بممارسة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في غزة، وهو توصيف يعكس -وفق التقرير- مستوى جديدا من الاستنكار داخل الكونغرس.

التقرير أشار كذلك إلى اتساع دائرة المعارضة لسلوك إسرائيل بين مشرّعين أميركيين، سواء فيما يتعلق بالحصار والقصف على القطاع أو بتعاملها مع الأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما يعكس تحولا ملحوظا في الخطاب السياسي الأميركي.

من جانبها، تناولت صحيفة الغارديان العقوبات الأميركية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، معتبرة أن المجموعات الثلاث المستهدفة لعبت دورا محوريا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وأن فرض العقوبات عليها جاء بسبب مطالبتها بفتح تحقيقات دولية في جرائم حرب محتملة.

وذكرت الصحيفة أن هذه المنظمات ظلت من أبرز الجهات الحقوقية التي واكبت الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية لعقود، وأن استهدافها يثير مخاوف بشأن محاولات تقويض العمل الحقوقي المستقل في المنطقة.

وعن تطورات الأوضاع في اليمن، نبهت صحيفة واشنطن بوست إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني على نحو خطير، مشيرة إلى أن استهداف الموانئ والبنى التحتية المدنية في البلاد جراء هجمات نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى شلل في تدفق الإمدادات الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الإمدادات تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين، خصوصا في ظل خفض المساعدات الدولية والعقوبات المفروضة، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.