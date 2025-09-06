رئيس فنزويلا يهدد بـ"الكفاح المسلح" إذا تعرضت بلاده لهجوم أميركي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده ستنتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح إذا تعرضت لأي هجوم أميركي.

وقال مادورو، خلال اجتماعه مع قادة عسكريين في العاصمة كاراكاس، مساء أمس الجمعة، لبحث تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نحن حاليا في مرحلة كفاح غير مسلح، وهي مرحلة سياسية واتصالية ومؤسساتية. لكن إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فإننا سننتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح".

وأضاف "نحن صانعو سلام، لكننا أيضا أمة محاربين. لا يمكن لأحد أن يستعبدنا. يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن خططها لتغيير النظام في فنزويلا بالعنف"، مؤكدا أن بلاده منفتحة دائما على الحوار والمفاوضات شريطة أن تُحترم إرادة الشعب الفنزويلي.

والجمعة، علّق ترامب على تحليق طائرتين حربيتين فنزويليتين قرب سفينة حربية للبحرية الأميركية، قائلا "إذا وضعونا في موقف خطير، فسيتم إسقاط تلك الطائرات".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائرتين مقاتلتين فنزويليتين من طراز "إف-16" حلّقتا، يوم الخميس، فوق مدمرة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، ووصفت ما جرى بأنه "خطوة استفزازية للغاية".

وأوضح البنتاغون أن الحادثة وقعت في المياه الدولية، ووجّه رسالة حادة لكراكاس "ننصح العصابة التي تدير فنزويلا بعدم القيام بأي جهد إضافي لعرقلة أو ردع أو التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأميركي".

وجاءت الواقعة بعد يومين فقط من غارة أميركية على قارب انطلق من فنزويلا، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه كان محمّلا بالمخدرات ومتجها إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا على متنه.

ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن النهج الهجومي الجديد تجاه ما تسميه واشنطن جماعات "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" خلال جولة له في أميركا اللاتينية هذا الأسبوع.

إعلان

وقال روبيو في المكسيك الأربعاء "ما سيوقفهم هو تفجيرهم والتخلص منهم.. إذا كنت على متن قارب مليء بالكوكايين أو الفينتانيل متجها إلى الولايات المتحدة، فأنت تشكّل تهديدا مباشرا لها".

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا، في حين أعلنت مؤخرا مضاعفة المكافأة المخصصة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار.

وبينما تقول واشنطن إن عملياتها تستهدف مكافحة المخدرات والإرهاب، تعتبر فنزويلا أن التحركات العسكرية الأميركية تمثل اعتداءً على سيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها.