أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

تظاهرات حاشدة في واشنطن ضد نشر ترامب الحرس الوطني

People participate in the "We Are All DC" national march in solidarity with DC communities and calling for an end to the deployment of National Guard troops in Washington, DC, on September 6, 2025. (Photo by Amid FARAHI / AFP)
المسيرة نظمت تحت شعار "كلنا العاصمة" وردد المشاركون هتافات مناهضة لترامب (الفرنسية)
Published On 6/9/2025
|
آخر تحديث: 7/9/2025 00:05 (توقيت مكة)

خرج عدة آلاف من سكان العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة للمطالبة بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إبقاء القوات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونُظمت المسيرة تحت شعار "كلنا العاصمة"، وشارك فيها مهاجرون غير مسجلين، ورددوا هتافات مناهضة لترامب وحملوا لافتات كتب على بعضها "على ترامب أن يرحل الآن"، و"حرروا العاصمة"، و"قاوموا الطغيان".

People participate in the "We Are All DC" national march in solidarity with DC communities and calling for an end to the deployment of National Guard troops in Washington, DC, on September 6, 2025. (Photo by Amid FARAHI / AFP)
المظاهرات جاءت تحت شعار "كلنا العاصمة"، وردد المشاركون فيها هتافات مناهضة لترامب (الفرنسية)

ويبرر ترامب قراره بأن العاصمة تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة، مشددا على أن القوات انتشرت الشهر الماضي من أجل "إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة".

كما وضع ترامب شرطة العاصمة تحت إشراف فدرالي مباشر، وأرسل عناصر من وكالات فدرالية، بينها الهجرة والجمارك، لدعم الدوريات الأمنية.

غير أن بيانات وزارة العدل الأميركية أظهرت أن جرائم العنف في واشنطن عام 2024 سجلت أدنى مستوى لها منذ 30 عاما. وتُعد العاصمة منطقة فدرالية ذات حكم مستقل، لكنها خاضعة في النهاية لسلطة الكونغرس.

ويجوب شوارع واشنطن حاليا أكثر من ألفي جندي من الحرس الوطني، بينهم عناصر من 6 ولايات يقودها جمهوريون.

وأكد الجيش الأميركي الأسبوع الماضي تمديد مهمة القوات حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من دون تحديد إذا ما كان النشر سيستمر بعد ذلك.

D.C. Attorney General Brian Schwalb speaks, as he gives a statement to the press, alongside D.C. Mayor Muriel Bowser (not pictured), following a conclusion of a court session, after U.S. President Donald Trump's announcement of the federal takeover of the Metropolitan Police Department under the Home Rule Act and the deployment of the National Guard to assist in crime prevention in the nation's capital, in Washington, D.C., U.S., August 15, 2025. REUTERS/Ken Cedeno
شوالب اعتبر أن نشر قوات من خارج العاصمة لمهام شرطية يعد انتهاكا للقوانين الفدرالية (رويترز)

دعوى قضائية

والخميس الماضي، رفع المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، احتجاجا على نشر قوات الحرس الوطني، معتبرا ذلك احتلالا عسكريا غير قانوني.

ودفع المدعي العام براين شوالب، في الدعوى القضائية الفدرالية، بأن نشر قوات من خارج الولاية لأداء مهام شرطية يُعد انتهاكا للقوانين الفدرالية ويضر بسكان المدينة.

إعلان

وقال -في بيان- إن نشر الحرس الوطني للقيام بمهام إنفاذ القانون ليس فقط غير ضروري وغير مرغوب فيه، بل إنه أيضا خطير وضار بالمنطقة وسكانها.

وأضاف أنه لا ينبغي لأي مدينة أميركية أن تشهد انتشار الجيش الأميركي، خاصة القوات من خارج الولاية التي ليست مسؤولة أمام السكان وغير مدربة على إنفاذ القانون المحلي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب حالة "طوارئ الجريمة" في العاصمة يوم 11 أغسطس/آب الماضي، وتوليه السيطرة على شرطة المدينة، مما أثار جدلا حول تجاوز صلاحياته.

وعلى عكس حكام الولايات، لا يملك عمدة العاصمة السيطرة على الحرس الوطني الخاص بالمنطقة، إذ يعتبر الرئيس هو القائد الأعلى له.

المصدر: رويترز

إعلان