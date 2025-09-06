ترامب يدرس شن ضربات داخل فنزويلا ومادورو يطلب الحوار

قالت "سي إن إن" الجمعة -نقلا عن عدة مصادر- إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف عصابات مخدرات تنشط في فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.

ومن شأن توجيه ضربات داخل فنزويلا أن يمثل تصعيدا كبيرا في التوتر بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ضرب الجيش الأميركي قاربا من فنزويلا في جنوب البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وهو ما عزاه ترامب إلى أنه كان ينقل مواد مخدرة محظورة.

وذكرت "سي إن إن" أن الضربة كانت مجرد بداية لجهود أكبر بكثير لتخليص المنطقة من نشاط تهريب المخدرات وربما إزاحة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو من السلطة، ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبين منفصلين من رويترز للتعليق.

وردا على سؤال الجمعة عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، قال ترامب لصحفيين: "لا نتحدث عن ذلك، لكننا نتحدث عن حقيقة أنكم أجريتم انتخابات أقل ما توصف به أنها كانت غريبة للغاية".

مادورو يطلب الحوار

في المقابل، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -الجمعة- إن الخلافات مع الولايات المتحدة لا ينبغي أن تؤدي إلى صراع عسكري، وذلك بعدما هدد ترامب بإسقاط الطائرات الفنزويلية إذا شكّلت تهديدا للقوات الأميركية.

وصرح مادورو في رسالة بثت عبر وسائل الإعلام في البلاد "لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري لا مبرر له".

وكان ترامب حذّر كراكاس من أن طائراتها العسكرية ستُسقط إذا شكّلت تهديدا للقوات الأميركية، مع إعلان واشنطن إرسال 10 مقاتلات إف-35 إلى بورتوريكو في إطار حرب الرئيس الجمهوري على كارتيلات المخدرات.

وستنضم الطائرات إلى سفن حربية أميركية منتشرة في جنوب البحر الكاريبي، في حين يصعّد ترامب الضغوط على مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة كارتيل مخدرات.

إعلان

وارتفع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرا كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية".

وقال مادورو إن "التقارير الاستخباراتية التي قدموها (لترامب) غير صحيحة. فنزويلا اليوم بلد خالٍ من إنتاج أوراق الكوكا والكوكايين، وهو بلد يحارب الاتجار بالمخدرات".

وأضاف "فنزويلا كانت دائما مستعدة للتحدث والانخراط في الحوار، لكننا نطالب بالاحترام".