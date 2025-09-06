ترامب يأمر بإزالة خيمة مقابلة للبيت الأبيض ترمز لمناهضة الحروب

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات بإزالة خيمة مقامة قبالة البيت الأبيض منذ 30 عاما، وترمز إلى الاحتجاج على الحروب.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة في المكتب الأبيض، رد ترامب على سؤال لصحفي اعتبر أن الخيمة تحولت إلى "مكان معادٍ لأميركا"، حيث وجه الرئيس حديثه للمسؤولين قائلا "أزيلوها فورا، اليوم، حالا، لقد نصبها اليساريون المتطرفون. إذا كانت في لافاييت بارك، فلتُرفع من هناك".

وأضاف أنه لم يكن على علم بوجود الخيمة في ذلك المكان، مشيرا إلى أن السلطات في واشنطن أزالت مئات الخيام في إطار مكافحة الجريمة، وأن هذه الخيمة أيضا ستُزال.

وتُعد الخيمة، التي تجاوز وجودها أكثر من 30 عاما أمام البيت الأبيض رمزا للاحتجاجات المناهضة للحروب في الولايات المتحدة.

وزارة الحرب

وجاءت خطوة ترامب بعد توقيع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، لتعود بذلك إلى الاسم الذي كانت تحمله حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حينما سعى المسؤولون إلى التأكيد على دور البنتاغون في منع نشوب النزاعات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود ترامب لإعادة صياغة صورة الجيش الأميركي، التي شملت قراره برئاسة عرض عسكري استثنائي وسط مدينة واشنطن العاصمة، وإعادة الأسماء الأصلية للقواعد العسكرية التي تم تغييرها بعد احتجاجات العدالة العرقية عام 2020.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض الجمعة، أوضح ترامب أن الإدارة الأميركية اتخذت خطوة جديدة ضمن إعادة هيكلة البنتاغون، مضيفا أنه سيطلب من الكونغرس إجراء التعديلات القانونية اللازمة لاعتماد القرار.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949 عندما دمج الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ووفقا للمؤرخين، فإن من أسباب اختيار اسم وزارة الدفاع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ركزت في العصر النووي على منع الحروب.