بولندا توقف وتحقق مع مندوبي أسلحة إسرائيليين

أعلنت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، اليوم السبت، إقدام بولندا على توقيف واستجواب 3 ممثلين لشركات أسلحة إسرائيلية بطلب من مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية.

وطالبت المؤسسة، في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس" السلطات البولندية بمتابعة التحقيق مع الموقوفين.

وقالت إن بولندا أوقفت واستجوبت 3 ممثلين لشركات أسلحة إسرائيلية بطلب من مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية.

وشاركت مؤسسة هند رجب، عبر موقعها الإلكتروني بيانا، قالت إنه صادر عن مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية (كاكتوس) يتناول تقديم شكوى قانونية في بولندا ضد ممثلين لشركات أسلحة إسرائيلية شاركوا في معرض للسلاح بمدينة كيلتسي.

وتؤكد الشكوى أن تسويق هذه الشركات لأسلحتها على أنها "مجرَّبة في المعارك"، بينما استُخدمت في الواقع ضد مدنيين بغزة، يعني تبريرها واشتراكها في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا البيان السلطات البولندية إلى إنهاء التعاون مع شركات السلاح المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأسست مؤسسة هند رجب في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم.

وهند رجب اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.