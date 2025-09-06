بوتين يحث قطاع الفضاء الروسي على تطوير محركات صواريخ

حث الرئيس فلاديمير بوتين قيادات قطاع الفضاء، أمس الجمعة، على المضي قدما في تطوير محركات صواريخ تعزيز لمركبات الإطلاق الفضائية، والبناء على سمعة روسيا الطويلة الأمد في ريادة مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتوجّه بوتين إلى مدينة سمارا في جنوب روسيا، حيث التقى متخصصين في القطاع، وقام بجولة في مصنع لتصنيع محركات الطائرات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن روسيا لا تزال قوة رائدة في تطوير قطاع الفضاء.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة "من المهم تجديد القدرة الإنتاجية باستمرار فيما يتعلق بمحركات صواريخ التعزيز".

وأضاف "من خلال ذلك، يجب ألا نلبي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية فحسب، بل يجب أن نتحرك بنشاط في الأسواق العالمية، وأن نكون منافسين ناجحين".

وأشار بوتين إلى نجاح روسيا في تطوير ابتكارات في مجال إنتاج المحركات، لا سيما في قطاع الطاقة، على الرغم من فرض الدول الغربية عقوبات مرتبطة بحرب موسكو على أوكرانيا عام 2022.

ونُقل عن بوتين قوله "في ظل القيود الناجمة عن العقوبات، نجحنا في فترة وجيزة في تطوير سلسلة من المحركات المبتكرة للطاقة". وأضاف "تُستخدم هذه المحركات بنشاط، بما في ذلك في البنية التحتية لنقل الغاز".

وأشاد بوتين بهذا الأمر باعتباره "موضوعا بالغ الأهمية"، لا سيما لتطوير صادرات الغاز الروسية، بما في ذلك خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" المخطط له، والذي يُناقش في الصين هذا الأسبوع لنقل الغاز الروسي إلى الصين.

وأشاد بوتين بخط أنابيب "قوة سيبيريا 2" باعتباره مفيدا للطرفين، وكانت روسيا قد اقترحت هذا المسار منذ سنوات، لكن الخطة اكتسبت أهمية متزايدة، حيث تتطلع إلى بكين كعميل بديل لأوروبا، التي تحاول تقليص إمدادات الطاقة الروسية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار بوتين أيضا إلى تطوير محرك الطائرة "بي دي/26″، قائلا إنه سيُتيح تطوير طائرات النقل العسكري وطائرات الركاب عريضة البدن. ونُقل عنه قوله "إن تطوير هذا المشروع سيُتيح تحديث طائرات النقل العسكري، ويفتح أيضا آفاقا لبناء جيل جديد من الطائرات المدنية عريضة البدن".