الجيش الصومالي يقتل 12 من حركة الشباب بعملية وسط البلاد

قُتل 12 مسلحا من حركة الشباب المجاهدين وأصيب 13 آخرون في عملية عسكرية وسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية نفذت عملية عسكرية مخططة في محافظة جلجدود بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أسفرت عن قتل 12 عنصرا بينهم قيادات بارزة في حركة الشباب وإصابة 13 آخرين.

وأوضحت الوكالة أن العملية العسكرية استهدفت منطقة "عيل طيقويني" أحد معاقل الحركة، وذلك أثناء تجمع أكثر من 40 مسلحا يستعدون لشن "هجوم إرهابي".

ولفتت وكالة "صونا" إلى أن القوات الحكومية وشركاءها الدوليين تعقبوا العناصر التي "فرّت" من مكان العملية.

وفي حادثة مماثلة الأربعاء، قُتل 10 عناصر من حركة الشباب بينهم قياديون في عملية مشتركة للجيش والقوات الدولية في محافظة هيران جنوبي البلاد، بحسب ما ذكر إعلام رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن بين القتلى مسؤول أمن الحركة في ولاية هرشبيلي عبد الله حسن عمر، ومسؤول شؤونها المالية عثمان، وآخرَيْن لم تحدد مسؤوليتهما هما قدام طيري، وعبد اللطيف.

وجاءت العملية بعد أسابيع من مقتل 47 من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية نفذها الجيش في إقليم "عيل طير" وسط الصومال.

ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004 وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وتمكنت القوات الحكومية ومقاتلو القبائل بدعم دولي، من طرد حركة الشباب من المدن الرئيسية بين 2011 و2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة خاصة في الجنوب.