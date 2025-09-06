الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على غوغل وترامب يتوعّد بعقوبات مضادة

فرض الاتحاد الأوروبي -الجمعة- غرامة ضخمة على شركة غوغل مقدارها 2.95 مليار يورو (3.47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، مما دفع الرئيس الأميركي للتهديد بفرض عقوبات تجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوّهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، في حين تعهدت الشركة بالطعن في القرار.

وقالت المفوضة المسؤولة عن شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا إن "غوغل استغلت موقعها المهيمن في تقنيات الإعلان، مما تسبب في ضرر للناشرين والمعلنين والمستهلكين، وهذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".

وردا على ذلك، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة -على منصته تروث سوشيال- أن "أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، وتوعد بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.

وأكد ترامب -في المنشور نفسه- أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.

وكان ترامب هدد بالرد على أوروبا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى، والتي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تفي الولايات المتحدة بوعدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.

وأمرت المفوضية الأوروبية غوغل بوقف "ممارسات التفضيل الذاتي" واتخاذ إجراءات لوقف تضارب المصالح المتأصل لديها.

وقالت ريبيرا "لدى غوغل 60 يوما لإبلاغ المفوضية بخطتها للقيام بذلك"، مضيفة "وإذا لم تقترح خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض إجراء مناسب".

وتابعت "في هذه المرحلة يبدو أن السبيل الوحيد أمام غوغل لإنهاء تضارب المصالح بفعالية هو اتخاذ إجراء هيكلي مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان".

من جهتها، اعتبرت غوغل أن قرار المفوضية "خطأ" مؤكدة أنها ستقدم طعنا فيه، وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند إن القرار "يفرض غرامة غير مبررة ويتطلب تغييرات ستضر بآلاف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح".