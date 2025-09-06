إعلام إسرائيلي: حكم غزة عسكريا كارثة والتصعيد يهدد حياة المخطوفين

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تداعيات تصعيد العمليات العسكرية في مدينة غزة، محذرة من أن التوجه نحو فرض حكم عسكري على القطاع قد يشكل "كارثة" طويلة الأمد، في حين أبدت عائلات المحتجزين قلقها من أن استمرار العمليات يهدد حياة أبنائها المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر إن سلاح الجو الإسرائيلي يعد لضربة نارية واسعة تستهدف مدينة غزة في الأيام المقبلة، موضحا أن الجيش بدأ بالفعل المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" عبر قصف مكثف لمبانٍ متعددة الطوابق كانت تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي السياق ذاته، أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري أن الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا في العمليات العسكرية داخل القطاع، في حين أشار محلل الشؤون العسكرية في القناة 14 نوعام أمير إلى أن وتيرة الغارات الجوية ستتزايد خلال الأيام المقبلة تزايدا غير مسبوق.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته، أشار أور هيلر إلى أن فرض الحكم العسكري في غزة قد يستغرق أشهرا طويلة في ظل تعقيدات المشهد الميداني وصعوبة إخلاء المدنيين، موضحا أن محاولات إفراغ المدينة لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن.

وتحدثت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة ليشي ميران ليبياني عن تلقي عائلات المخطوفين مكالمات من مسؤولين رسميين تفيد بأن الحكومة تمهد الطريق لعملية "قتل المخطوفين 2″، مؤكدة أن هذه ليست مجرد مخاوف، بل "صرخة حقيقية" وردت من مصادر رفيعة المستوى.

عديم القلب والمشاعر

أما الحاخام حنان دانيو، والد أحد الجنود الذين أعيدت جثثهم من غزة، فاتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانعدام المشاعر، وقال إنه يستغل قضية المحتجزين للبقاء في السلطة، و"إنه شخص عديم القلب يظن أنه وحده مخلص إسرائيل".

ومن الجنوب، أفاد مراسل قناة "آي 24" آرنولد نتييف بأن عددا من المحتجزين نُقلوا إلى مدينة غزة وسط مخاوف عائلاتهم على حياتهم، في حين أشارت الصحفية مايا آيدن إلى أن نشر فيديو جديد للمخطوفين جاء متزامنا مع دخول الحرب يومها الـ700 ومع توسع العمليات العسكرية داخل المدينة.

على الصعيد القانوني، حذر الخبير في القانون الجنائي عوفر بارتيل من أن عملية تدمير مدينة تضم مليون نسمة فوق الأرض وتحتها ستستغرق أشهرا طويلة إذا أراد الجيش الحفاظ على حياة جنوده، مشددا على أن الحكم العسكري في غزة "كارثة" لأنه يجعل إسرائيل مسؤولة قانونيا عن جميع السكان.

وفي تحليله، اعتبر محلل الشؤون العربية في صحيفة "يدعوت أحرونوت" آمي إيسخاروف أن تجربة إسرائيل في قطاع غزة أثبتت فشلها في هزيمة حماس، مؤكدا أن تكرار العمليات ذاتها لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، وأن من يتوقع كسر الحركة عبر هذه الوسائل "يخدع نفسه بالأوهام".

إلى جانب ذلك، أبرزت القناة 12 استطلاعا للرأي كشف انقسام الإسرائيليين حول الخيارات المطروحة، إذ أيد 47% خيار التوصل إلى صفقة ولو جزئية تفضي إلى وقف العملية العسكرية، مقابل 39% أيدوا الاستمرار في احتلال مدينة غزة دون اتفاق.