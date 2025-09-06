إدارة ترامب تحجم عن مساعدة منكوبي زلزال أفغانستان

ترفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن تقديم يد المساعدة لمنكوبي زلزال أفغانستان الذي راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين ومئات الآلاف من المشردين، في حين سارعت روسيا إلى إرسال مساعدات إغاثية إليهم.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن مسؤولين أميركيين كبيرين سابقين ومصدر مطلع قولهم "إنه رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في أفغانستان وترك عشرات الآلاف بلا مأوى، لم تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة، ولم يتضح إذا كانت تخطط لتقديم أي عون".

واعتبر المصدر والمسؤولان السابقان أن عدم استجابة واشنطن لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات "يوضح كيف أن الرئيس دونالد ترامب تنازل عن عقود قادت فيها الولايات المتحدة جهود الإغاثة العالمية من الكوارث، وذلك بتخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية".

وأغلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسميا يوم الثلاثاء الماضي. وقدمت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين الماضي "تعازيها الحارة" لأفغانستان في منشور على موقع إكس.

لكن المسؤولين السابقين اللذين كانا يعملان في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمصدر الثالث الذي ذكر اسمه قالوا إنه حتى أمس الجمعة لم توافق وزارة الخارجية على إعلان وجود حاجة إنسانية، وهي الخطوة الأولى في التصريح بالإغاثة الطارئة. وعادة ما يصدر الإعلان في غضون 24 ساعة من وقوع كارثة كبرى.

وقالت المصادر إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية نظروا في توصيات بتقديم مساعدات لأفغانستان لمواجهة الكارثة. وقال مسؤول كبير سابق إن البيت الأبيض بحث الأمر أيضا، لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف تقديم المساعدات لكابل.

وعندما سُئل متحدث باسم وزارة الخارجية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أي مساعدات طارئة لأفغانستان في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات ووقع يوم الأحد الماضي وأعقبته هزات ارتدادية قوية يومي أمس الجمعة وأول أمس الخميس، قال المتحدث "ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي".

يذكر أن توقف المساعدات الخارجية الأميركية لأفغانستان في يناير/كانون الثاني من هذا العام أدى إلى إرهاق منظمات الإغاثة التي تواجه بالفعل نقصا في التمويل المخصص لذلك البلد الفقير.

روسيا تبادر

على النقيض من موقف ترامب وإدارته، أرسلت روسيا أمس الجمعة طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في أعقاب الزلزال.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سلمت 20 طنا من المواد الغذائية إلى كابل للمتضررين من الزلزال.

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على تعليمات رئيس الاتحاد الروسي، من المقرر إرسال دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت موسكو أول دولة تعترف رسميا بحكومة طالبان بعد سيطرتها على السلطة عام 2021.