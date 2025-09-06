زيلينسكي يرفض لقاء بوتين بموسكو ويدعوه إلى كييف

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، داعيا الأخير بدلا من ذلك للقدوم إلى كييف.

وقال زيلينسكي، في تصريح لقناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، إنه لا يستطيع الذهاب إلى موسكو بينما تتعرض بلاده يوميا لهجمات صاروخية، واصفا موسكو بأنها عاصمة إرهابية.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن بوتين ليس لديه نية حقيقية لإنهاء الحرب، متهما إياه بتقديم عروض لا يمكن قبولها لعرقلة العملية الدبلوماسية.

وتابع "لا يمكننا الوثوق ببوتين. إنه يلهو بالأمر، والآن يحاول اللعب مع الولايات المتحدة أيضا".

وكان بوتين قد صرّح في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري بأنه يرى "الضوء في نهاية النفق" فيما يخص الحرب الأوكرانية، معلنا استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو لإجراء محادثات.

وكان بوتين قد أعلن أمس الجمعة أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك، وقال إن موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي للتوصل إلى تسوية للحرب بين موسكو وكييف، غير أن جهوده لم تكلل بعد بالنجاح.

وبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب الدامية، وفي قمة ألاسكا الأخيرة، التي عُقدت في 15 أغسطس/آب الماضي، قدَّم بوتين عرضا لترامب لوقف الحرب يتمثل في تنازل أوكرانيا عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل، مع توقف الاشتباك وتجميد خطوط المواجهة في مناطق الجنوب، مثل خيرسون وزاباروجيا، حيث تسيطر روسيا على أجزاء منها، فضلا عن عدم انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي (الناتو).