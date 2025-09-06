ألمانيا تعتزم زيادة وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن خطط لزيادة وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن الحكومة الاتحادية تعمل على إرساء آلية دائمة لإعادة الترحيل، مشيرة إلى أن برلين تدرس "جميع الخيارات من الناحيتين القانونية والعملياتية".

ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابل في أغسطس/آب 2021، نفذت السلطات الألمانية عمليتي ترحيل إلى أفغانستان. ففي أغسطس/آب 2024، رحّلت حكومة الائتلاف السابقة بقيادة أولاف شولتس 28 مدانا بجرائم إلى كابل.

وفي يوليو/تموز الماضي، أُعيد 81 رجلا إلى أفغانستان بتهم تشمل القتل والجرائم الجنسية وأعمال العنف والمخدرات، حيث استخدمت وسائل تقييد مع 38 شخصا منهم بسبب سلوكهم خلال العملية.

ووفق رد رسمي على استفسار من كتلة حزب اليسار، تمت عملية الترحيل الأخيرة في 18 يوليو/تموز الماضي، في حين تحفظت الحكومة على كشف تفاصيل إضافية بدعوى السرية.

وتأتي هذه التطورات بينما تظل أفغانستان البلد الأول لمقدمي طلبات اللجوء في ألمانيا. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن 33 أفغانيا فقط استفادوا من برامج العودة الطوعية المدعومة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إضافة إلى 5 حالات عودة أخرى دعمتها بعض الولايات.