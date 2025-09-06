"أحد معالم غزة".. جيش الاحتلال ينسف برج السوسي المكون من 15 طابقا

في الوقت الذي يعاني فيه النازحون الفلسطينيون من أجل الحصول على الطعام والشراب، نسف جيش الاحتلال برج السوسي الذي كان يضم عددا كبيرا من السكان والنازحين غربي مدينة غزة.

ووفق تقرير أعدته مراسلة الجزيرة في القطاع نور خالد، فقد قصفت إسرائيل أيضا الخيام التي كانت مقامة في محيط المبنى المكون من 15 طابقا، والذي كان واحدا من معالم هذه المدينة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف تعاونت "غوغل" مع إسرائيل لإخفاء مجاعة غزة؟

كيف تعاونت "غوغل" مع إسرائيل لإخفاء مجاعة غزة؟ list 2 of 2 فرق إزالة المتفجرات والألغام تواصل عملها في الخرطوم end of list

وقالت إحدى النازحات إنها قَدمت من الشمال استجابة لأوامر الإخلاء، وإن القصف طال خيمتها وجعلها في العراء لأنها لا تستطيع دفع 3 آلاف شيكل (حوالي 900 دولار) لشراء خيمة جديدة.

ولم تنذر قوات الاحتلال النازحين قبل نسف خيامهم. ونقلت الجزيرة صورا لسيدات وأطفال يفترشون العراء بعد فقدان خيامهم في القصف، في حين كان البعض يحاول العثور على أي شيء صالح للاستخدام وسط الأنقاض.

ويفاقم هذا القصف من معاناة النازحين الذين لا يجدون عملا، ويواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه والطعام بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.