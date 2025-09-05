كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة الألمانية تعتزم السعي للحصول على موافقة البرلمان على نحو 80 مشروعا دفاعيا بحلول نهاية العام، بما يشمل شراء طائرات يوروفايتر تايفون وتحديث صواريخ كروز من طراز تاوروس.

وتحدد الوثيقة 81 مشروعا دفاعيا تتخطى قيمتها عتبة 25 مليون يورو (29 مليون دولار)، وهي العتبة التي تتطلب ضرورة موافقة لجنة الموازنة في البرلمان في حالة تجاوزها.

ومن بين هذه العناصر ما يسمى بالشريحة الخامسة من طائرات يوروفايتر، التي سبق أن قال المستشار السابق أولاف شولتس إنها ستشمل 20 طائرة من صنع شركة إيرباص.

وتتضمن القائمة أيضا خططا لتحديث منظومة صواريخ كروز من طراز تاوروس، بما يشمل إنشاء خط لإنتاج الجيل القادم من تلك الصواريخ وهو "تاوروس نيو".

وقالت رويترز العام الماضي إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس يهدف إلى تطوير نسخة متقدمة من تاوروس وشراء 600 منها.

ولدى القوات الألمانية في مخزوناتها 600 من النسخة الحالية التي يصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر ويتم إطلاقها من طائرات مقاتلة مثل تورنادو أو "إف 15" أو "إف إيه 18".

ولا تحدد القائمة عدد المنظومات التي ستحصل عليها ألمانيا أو سعرها أو جهة إنتاجها.