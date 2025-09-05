3 قتلى و15 مصابا في مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن بجنوب اليمن

قُتل 3 جنود وأصيب 15 آخرون اليوم الجمعة في أبين بجنوب اليمن، في هجوم هو الأول من نوعه بالمحافظة منذ أكثر من 5 أشهر.

ووقع الهجوم أثناء عملية أمنية لملاحقة مسلحين بمنطقة جبلية. ويُعتقد أن تنظيم القاعدة يقف خلف الهجوم.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب إن الهجوم كان مزدوجا ووقع شرق مدينة "لودر"، واستهدف مركبة عسكرية تابعة للواء الثالث- دعم وإسناد، بواسطة طائرة مسيرة وبهجوم مباشر نفذه مسلح واحد، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 بينهم حالات خطرة.

وأضاف النقيب أن جنديا ثالثا قُتل وأصيب خمسة آخرون عندما شنت قوات الأمن عملية في مديرية مودية شرق أبين حيث تنشط "عناصر متشددة".

وذكر المتحدث أن المسلحين لاذوا بالفرار باتجاه المرتفعات الجبلية الرابطة بين أبين ومحافظة البيضاء المجاورة.

ويستغل فرع القاعدة في اليمن الانفلات الأمني لتعزيز وجوده في جنوب البلاد.

ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي عملياته العسكرية ضد عناصر التنظيم في محافظة أبين منذ أكثر من عامين ونصف العام، في إطار عملية يسميها "سهام الشرق".