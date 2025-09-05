18 شهيدا بغارات على غزة والاحتلال يتوعد بتصعيد هجومه

استهدفت غارات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، منازل وخيام نازحين غربي غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، في وقت توعّد جيش الاحتلال بتصعيد الهجمات على المدينة.

فقد قالت مصادر طبية إن 18 فلسطينيا استشهدوا، بينهم 7 أطفال، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة في غارات متزامنة على شقق سكنية وخيام نازحين في مناطق متفرقة من غربي مدينة غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الهلال الأحمر الميداني في المدينة.

#صورة | تكدس جثامين الشهداء في مستشفى الشفاء جراء غارات الاحتلال المستمرة على مدينة غزة، الليلة pic.twitter.com/CSxPXZ1yuo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2025

وأظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بعض المصابين يفترشون الأرض لعدم توفر أسرة كافية بمستشفى الشفاء، في ظل توافد أعداد كبيرة من الجرحى.

واستهدفت غارات أخرى الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، والتي يشهد بعضها تقدما لآليات الاحتلال على غرار الزيتون والصبرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن شخصين استشهدا في حي الصبرة جنوبي المدينة، بينما تعرض حي الشجاعية شرقيها لقصف جوي ومدفعي.

مع ازدياد التهديدات الإسرائيلية باحتلال مدينة #غزة.. تحذيرات للسكان بضرورة مغادرة المناطق التي يصفها الجيش بالقتالية في ظل استمرار عمليات النسف والقصف، فأين يذهب مليونان ومئتا ألف فلسطيني في ظل معادلة بالغة التعقيد؟ | تقرير: صهيب العصا #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/jxaJ7bpTds — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 4, 2025

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر في مدينة غزة، تنفيذا لخطة إسرائيلية لتهجير نحو مليون فلسطيني باتجاه الجنوب ثم احتلال المدينة.

وتشهد عدة أحياء في غزة نزوحا باتجاه الغرب والجنوب، لكن كثيرين يرفضون دعوات الجيش الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو جنوبي القطاع.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبالتزامن، أطلقت آليات الاحتلال النار مجددا قرب مركز للتحكم بالمساعدات في محيط ما يُعرف بمحور نتساريم وسط القطاع أيضا.

وفي جنوب القطاع، تجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

وكانت مستشفيات غزة وثّقت أمس 75 شهيدا بينهم 44 في مدينة غزة، و17 من المجوّعين الذين جرى استهدفاهم أثناء محاولتهم الحصول على بعض الطعام من نقاط للتحكم بالمساعدات.

عمليات متصاعدة

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن العمليات سوف تتعاظم وتتعمق في الأيام المقبلة، بمشاركة قوات الاحتياط التي تم تجنيد أفرادها، وسيلتحقون بالقوات العاملة في القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على 40% من مساحة مدينة غزة.

وبالإضافة إلى الزيتون والصبرة جنوب شرقي غزة، توغلت قوات الاحتلال قبل أيام في حي الشيخ رضوان، الذي يعتبر أحد أكبر أحياء وسط المدينة وأكثرها ازدحاما.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن العملية العسكرية في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية.

وأضافت القناة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغا بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوبي القطاع.

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات عسكرية إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف تجاه المنازل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وقال المراسل إن آليات الاحتلال تتقدم شرقي المدينة، وتضع عربات مفخخة داخل الأحياء السكنية تمهيدا لتفجيرها.

وفي مقابل التهديدات الإسرائيلية بتدمير مدينة غزة واحتلالها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس، أن الثمن سيكون باهظا للاحتلال.