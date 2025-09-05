هجوم قاتل في قرية للسكان الأصليين بكندا

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح في هجوم بسلاح أبيض نفّذه رجل في قرية للسكان الأصليين وسط كندا أمس الخميس قبل أن يلقى مصرعه دون معرفة دوافعه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة الخيّالة الكندية الملكية في مقاطعة مانيتوبا أن الهجوم وقع في محمية "هولو ووتر" للسكان الأصليين، وهي منطقة نائية يقطنها نحو ألف نسمة وتقع على بعد 217 كيلومترا شمال وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وأضافت "يمكننا أن نؤكد أن 6 ضحايا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى وأن ضحية واحدة لقي مصرعه"، مشيرة إلى أن "المشتبه به لقي أيضا مصرعه"، وأن المحقّقين "يجمعون المعلومات لتحديد ما حدث بالضبط".

ولم تتّضح في الحال ملابسات الهجوم ولا دوافع المهاجم الذي لم تقدّم الشرطة أي معلومات عنه ولا عن نوع السلاح الأبيض الذي استخدمه.

وفي 2022، قُتل 11 شخصا وأصيب 18 آخرون بجروح في محميّة "جيمس سميث كري نيشن" للسكان الأصليين، وفي قرية ويلدون المجاورة الصغيرة في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة. وكان يومها جميع الضحايا تقريبا من السكان الأصليين.

ويمثل السكان الأصليون حوالي 5% من سكان كندا، وهم يعيشون في مجتمعات غالبا ما تعاني من الفقر والبطالة وترتفع فيها نسبة الجريمة.